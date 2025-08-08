https://1prime.ru/20250808/ukraina-860455525.html

"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире | 08.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире на YouTube сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла", - подчеркнул он.По мнению Риттера, в сложившейся обстановке русские точно знают, что делают. Кроме того, мирное урегулирование украинского кризиса пойдет на пользу всем сторонам, так как многое в этом мире оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева, заметил он."Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", - резюмировал аналитик.

