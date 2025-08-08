Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/ukraina-860455525.html
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T08:32+0300
2025-08-08T08:32+0300
политика
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире на YouTube сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла", - подчеркнул он.По мнению Риттера, в сложившейся обстановке русские точно знают, что делают. Кроме того, мирное урегулирование украинского кризиса пойдет на пользу всем сторонам, так как многое в этом мире оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева, заметил он."Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", - резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/20250807/lavrov-860444215.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
08:32 08.08.2025
 
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа

Аналитик Риттер выразил надежду на положительный исход встречи Путина и Трампа

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире на YouTube сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла", - подчеркнул он.
По мнению Риттера, в сложившейся обстановке русские точно знают, что делают. Кроме того, мирное урегулирование украинского кризиса пойдет на пользу всем сторонам, так как многое в этом мире оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева, заметил он.
"Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", - резюмировал аналитик.
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
Вчера, 19:13
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала