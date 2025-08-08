https://1prime.ru/20250808/ukraina-860455525.html
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T08:32+0300
2025-08-08T08:32+0300
2025-08-08T08:32+0300
политика
россия
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире на YouTube сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер."Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла", - подчеркнул он.По мнению Риттера, в сложившейся обстановке русские точно знают, что делают. Кроме того, мирное урегулирование украинского кризиса пойдет на пользу всем сторонам, так как многое в этом мире оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева, заметил он."Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", - резюмировал аналитик.
https://1prime.ru/20250807/lavrov-860444215.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_739daec5ca1b6bdead4f83e0f6da21f9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА
"Убрать Украину". В США обозначили ожидания от встречи Путина и Трампа
Аналитик Риттер выразил надежду на положительный исход встречи Путина и Трампа
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ.
Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может принести стабильность в хаос современного мира. Об этом в эфире на YouTube
сообщил американский геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Неожиданный исход визита Уиткоффа в Москву подарил мне надежду. Удивительно, но некоторые говорили, что в этом вообще не было смысла", - подчеркнул он.
По мнению Риттера, в сложившейся обстановке русские точно знают, что делают. Кроме того, мирное урегулирование украинского кризиса пойдет на пользу всем сторонам, так как многое в этом мире оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева, заметил он.
"Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы", - резюмировал аналитик.
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России