"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве
"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве
"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве
Украина разворована и распродана практически полностью. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Украина разворована и распродана практически полностью. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются &lt;…&gt; Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто", — подчеркнул он.Азаров отметил, что Запад выделил Украине огромные средства, которых хватило бы на масштабное развитие страны. Однако, по его словам, вместо этого активы перешли в иностранное управление или были проданы.По словам политика, недра Украины проданы, промышленность продана, сельское хозяйство продано — у них ничего не осталось. Что сейчас защищает украинский солдат? Родины уже нет, только Зеленского, заключил он.Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз экстренно обсуждает варианты покрытия дефицита украинского бюджета в $19 миллиардов на следующий год. Среди возможных мер — военные гранты вне бюджета, займы от G7 и использование замороженных российских активов.
09:25 08.08.2025
 
"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве

Бывший премьер-министр Азаров рассказал о продаже Украины иностранному капиталу

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Украина разворована и распродана практически полностью. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются <…> Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто", — подчеркнул он.
Азаров отметил, что Запад выделил Украине огромные средства, которых хватило бы на масштабное развитие страны. Однако, по его словам, вместо этого активы перешли в иностранное управление или были проданы.
По словам политика, недра Украины проданы, промышленность продана, сельское хозяйство продано — у них ничего не осталось. Что сейчас защищает украинский солдат? Родины уже нет, только Зеленского, заключил он.
Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз экстренно обсуждает варианты покрытия дефицита украинского бюджета в $19 миллиардов на следующий год. Среди возможных мер — военные гранты вне бюджета, займы от G7 и использование замороженных российских активов.
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Деньги ушли не туда: ошибочный перевод сорвал поставки дронов для ВСУ
Вчера, 08:49
 
