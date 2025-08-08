https://1prime.ru/20250808/ukraina-860457387.html
"Деньги ушли, а Украины уже нет": Азаров рассказал о катастрофе в Киеве
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Украина разворована и распродана практически полностью. Об этом в эфире на YouTube рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров."Там всегда раздаются крики о том, что помощи мало, надо интенсивнее, они постоянно жалуются <…> Те деньги, которые им выделили, это огромные деньги, если бы они пошли в дело, могли бы Украину преобразить просто", — подчеркнул он.Азаров отметил, что Запад выделил Украине огромные средства, которых хватило бы на масштабное развитие страны. Однако, по его словам, вместо этого активы перешли в иностранное управление или были проданы.По словам политика, недра Украины проданы, промышленность продана, сельское хозяйство продано — у них ничего не осталось. Что сейчас защищает украинский солдат? Родины уже нет, только Зеленского, заключил он.Ранее Financial Times сообщала, что Евросоюз экстренно обсуждает варианты покрытия дефицита украинского бюджета в $19 миллиардов на следующий год. Среди возможных мер — военные гранты вне бюджета, займы от G7 и использование замороженных российских активов.
