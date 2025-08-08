https://1prime.ru/20250808/ukraina-860475916.html
"Жертвы войны НАТО": в США раскрыли, во что втянули украинцев
Американский журналист Томас Фази отметил, что все больше украинцев начинают осознавать: вместе с россиянами они стали жертвами прокси-войны, развязанной НАТО. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T16:39+0300
политика
украина
общество
нато
жертвы
россия
запад
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американский журналист Томас Фази отметил, что все больше украинцев начинают осознавать: вместе с россиянами они стали жертвами прокси-войны, развязанной НАТО."Украинцы пали жертвами опосредованной войны НАТО так же, как и русские, и все больше украинцев начинают это осознавать. Именно поэтому ни Зеленский, ни его западные кураторы не могут допустить окончания конфликта", — написал Фази в соцсети Х.Согласно недавнему опросу компании Gallup, 69% украинцев выступают за незамедлительное прекращение боевых действий посредством переговоров, тогда как 24% по-прежнему поддерживают продолжение борьбы "до победного конца".Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле и итогом которых стали обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих. Кроме того, Москва и Киев в ходе переговоров обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Западные политики настаивают на том, что Киев должен одержать победу над Россией на поле боя, усиливая поставки оружия и техники. В Москве же неоднократно заявляли, что поставки вооружений и финансирование Киева лишь продлевают страдания украинского народа и могут привести лишь к эскалации конфликта.
https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860458697.html
"Жертвы войны НАТО": в США раскрыли, во что втянули украинцев
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Американский журналист Томас Фази отметил, что все больше украинцев начинают осознавать: вместе с россиянами они стали жертвами прокси-войны, развязанной НАТО.
"Украинцы пали жертвами опосредованной войны НАТО так же, как и русские, и все больше украинцев начинают это осознавать. Именно поэтому ни Зеленский, ни его западные кураторы не могут допустить окончания конфликта", — написал Фази в соцсети Х
Согласно недавнему опросу компании Gallup, 69% украинцев выступают за незамедлительное прекращение боевых действий посредством переговоров, тогда как 24% по-прежнему поддерживают продолжение борьбы "до победного конца".
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле и итогом которых стали обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих. Кроме того, Москва и Киев в ходе переговоров обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Западные политики настаивают на том, что Киев должен одержать победу над Россией на поле боя, усиливая поставки оружия и техники. В Москве же неоднократно заявляли, что поставки вооружений и финансирование Киева лишь продлевают страдания украинского народа и могут привести лишь к эскалации конфликта.
