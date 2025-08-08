Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 августа
2025-08-08T17:11+0300
2025-08-08T17:20+0300
экономика
банк россии
юань
евро
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы вырос на 4,95 копейки, до 11,0665 рубля, доллара - на 39,49 копейки, до 79,7796 рубля, евро - на 21,64 копейки, до 92,8800 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Новости
ru-RU
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
банк россии, юань, евро, доллар
Экономика, Банк России, юань, евро, доллар
17:11 08.08.2025 (обновлено: 17:20 08.08.2025)
 
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 9 августа

Официальный курс юаня на вторник - 11,07 руб, доллара - 79,78 руб, евро - 92,88 руб

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы вырос на 4,95 копейки, до 11,0665 рубля, доллара - на 39,49 копейки, до 79,7796 рубля, евро - на 21,64 копейки, до 92,8800 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
ЦБ 7 августа продал на внутреннем рынке юани на 9,8 миллиарда рублей
10:44
 
ЭкономикаБанк Россииюаньевродоллар
 
 
