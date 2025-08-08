https://1prime.ru/20250808/valyuta-860480148.html

Банк России сообщил о росте покупок валюты физлицами

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Чистая покупка валюты физлицами в России на биржевом и внебиржевом рынках выросла в июле на 53% к июню - до 119,5 миллиарда рублей, следует из Обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "В июле объем нетто-покупок валюты физическими лицами на биржевом и внебиржевом рынках вырос на 53% относительно предыдущего месяца, до 119,5 миллиарда рублей (в июне – 77,9 миллиарда рублей), что превысило среднемесячный показатель за 2025 года (83,4 миллиарда рублей)", - говорится в материалах ЦБ. "Суммарные нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами с начала года составили 584 миллиарда рублей, за аналогичный период 2024 года в 1,7 раза больше – 975 миллиардов рублей", - добавляет регулятор.

