https://1prime.ru/20250808/vef-860456693.html

"Россконгресс" назвал число участников ВЭФ-2025

"Россконгресс" назвал число участников ВЭФ-2025 - 08.08.2025, ПРАЙМ

"Россконгресс" назвал число участников ВЭФ-2025

Порядка шести тысяч человек могут принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), на настоящий момент география участников охватывает 36 стран и... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T09:08+0300

2025-08-08T09:08+0300

2025-08-08T09:08+0300

росконгресс

дальний восток

вэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851295179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53f285317cc804908ec9c31e1a5cfc14.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Порядка шести тысяч человек могут принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), на настоящий момент география участников охватывает 36 стран и территорий, сообщили в фонде "Росконгресс". Отмечается, что вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к проведению форума. "Ожидается, что в форуме примут участие порядка шести тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий", - говорится в сообщении. По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, ВЭФ придает импульс развитию Дальнего Востока, в дальневосточные регионы приходят новые инвестиционные проекты, именно с ДФО начались территории опережающего развития, программа "Гектар", льготная ипотека и мастер-планы развития городов. "Жители Дальнего Востока чувствуют изменения. Строятся новые предприятия, аэропорты, создаются рабочие места. Очевидно, что сделать предстоит еще много. Продолжая работу по выполнению поручения президента, мы должны ясно осознавать, что Дальний Восток сегодня играет особую роль. Он становится транзитной территорией для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – цитирует "Росконргресс" Трутнева.

https://1prime.ru/20250630/retsessiya-859032145.html

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росконгресс, дальний восток, вэф