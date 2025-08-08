"Россконгресс" назвал число участников ВЭФ-2025

https://1prime.ru/20250808/vef-860456693.html
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Порядка шести тысяч человек могут принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025), на настоящий момент география участников охватывает 36 стран и территорий, сообщили в фонде "Росконгресс". Отмечается, что вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к проведению форума. "Ожидается, что в форуме примут участие порядка шести тысяч человек. Уже сейчас география участников охватывает 36 стран и территорий", - говорится в сообщении. По словам Трутнева, которые приводятся в сообщении, ВЭФ придает импульс развитию Дальнего Востока, в дальневосточные регионы приходят новые инвестиционные проекты, именно с ДФО начались территории опережающего развития, программа "Гектар", льготная ипотека и мастер-планы развития городов. "Жители Дальнего Востока чувствуют изменения. Строятся новые предприятия, аэропорты, создаются рабочие места. Очевидно, что сделать предстоит еще много. Продолжая работу по выполнению поручения президента, мы должны ясно осознавать, что Дальний Восток сегодня играет особую роль. Он становится транзитной территорией для рынков России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона", – цитирует "Росконргресс" Трутнева.
