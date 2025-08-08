https://1prime.ru/20250808/venesuela-860451467.html

Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов

Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов - 08.08.2025, ПРАЙМ

Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов

Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа, сообщило венесуэльское министерство производительного сельского... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T03:46+0300

2025-08-08T03:46+0300

2025-08-08T03:46+0300

экономика

россия

мировая экономика

венесуэла

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860451467.jpg?1754613961

КАРАКАС, 8 авг - ПРАЙМ. Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа, сообщило венесуэльское министерство производительного сельского хозяйства и земель. "В конце августа в Россию будет экспортировано дополнительно 150 тонн какао, что укрепляет торговые связи между обеими странами и демонстрирует производственные и перерабатывающие возможности Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства. По словам главы ведомства Хулио Леона, южноамериканская страна экспортирует в РФ не только сырье, но и готовый шоколад. Он отметил, что венесуэльское какао недавно получило награды в России, подтвердив высокое качество продукции и растущее признание на международной арене. Первая партия какао для России была отправлена в июле из штата Миранда и составила 50 тонн. Тогда сообщалось, что в планах до конца года - экспорт 3 000 тонн для российского рынка.

венесуэла

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, венесуэла, рф