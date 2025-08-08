Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов - 08.08.2025, ПРАЙМ
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа, сообщило венесуэльское министерство производительного сельского... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T03:46+0300
2025-08-08T03:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
венесуэла
рф
КАРАКАС, 8 авг - ПРАЙМ. Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа, сообщило венесуэльское министерство производительного сельского хозяйства и земель. "В конце августа в Россию будет экспортировано дополнительно 150 тонн какао, что укрепляет торговые связи между обеими странами и демонстрирует производственные и перерабатывающие возможности Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства. По словам главы ведомства Хулио Леона, южноамериканская страна экспортирует в РФ не только сырье, но и готовый шоколад. Он отметил, что венесуэльское какао недавно получило награды в России, подтвердив высокое качество продукции и растущее признание на международной арене. Первая партия какао для России была отправлена в июле из штата Миранда и составила 50 тонн. Тогда сообщалось, что в планах до конца года - экспорт 3 000 тонн для российского рынка.
венесуэла
рф
россия, мировая экономика, венесуэла, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, РФ
03:46 08.08.2025
 
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов

Венесуэла отправит в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа

КАРАКАС, 8 авг - ПРАЙМ. Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа, сообщило венесуэльское министерство производительного сельского хозяйства и земель.
"В конце августа в Россию будет экспортировано дополнительно 150 тонн какао, что укрепляет торговые связи между обеими странами и демонстрирует производственные и перерабатывающие возможности Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства.
По словам главы ведомства Хулио Леона, южноамериканская страна экспортирует в РФ не только сырье, но и готовый шоколад. Он отметил, что венесуэльское какао недавно получило награды в России, подтвердив высокое качество продукции и растущее признание на международной арене.
Первая партия какао для России была отправлена в июле из штата Миранда и составила 50 тонн. Тогда сообщалось, что в планах до конца года - экспорт 3 000 тонн для российского рынка.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАРФ
 
 
