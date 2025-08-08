https://1prime.ru/20250808/venesuela-860451467.html
Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов
КАРАКАС, 8 авг - ПРАЙМ. Венесуэла экспортирует в Россию вторую партию какао-бобов массой 150 тонн в конце августа, сообщило венесуэльское министерство производительного сельского хозяйства и земель.
"В конце августа в Россию будет экспортировано дополнительно 150 тонн какао, что укрепляет торговые связи между обеими странами и демонстрирует производственные и перерабатывающие возможности Венесуэлы", - говорится в сообщении ведомства.
По словам главы ведомства Хулио Леона, южноамериканская страна экспортирует в РФ не только сырье, но и готовый шоколад. Он отметил, что венесуэльское какао недавно получило награды в России, подтвердив высокое качество продукции и растущее признание на международной арене.
Первая партия какао для России была отправлена в июле из штата Миранда и составила 50 тонн. Тогда сообщалось, что в планах до конца года - экспорт 3 000 тонн для российского рынка.
