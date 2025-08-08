https://1prime.ru/20250808/volodin-860455230.html
Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. "Обсуждается тема введения безопасных сим-карт для детей. Планируется, что они будут иметь ряд ограничений, которые уберегут ребенка от нежелательного контента, действий мошенников и прочего. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете введение детских сим-карт?" - написал Володин в своем Telegram-канале. Менее чем за час в опросе приняли участие более 11 тысяч человек, среди которых 84% проголосовали за вариант "да", 10% - "нет" и 6% - "все равно".
