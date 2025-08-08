Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей - 08.08.2025
Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей
Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей - 08.08.2025, ПРАЙМ
Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T08:26+0300
2025-08-08T08:26+0300
общество
россия
банки
вячеслав володин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860454894_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_478dbfe057882577d5d96b4506a4020c.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей. "Обсуждается тема введения безопасных сим-карт для детей. Планируется, что они будут иметь ряд ограничений, которые уберегут ребенка от нежелательного контента, действий мошенников и прочего. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете введение детских сим-карт?" - написал Володин в своем Telegram-канале. Менее чем за час в опросе приняли участие более 11 тысяч человек, среди которых 84% проголосовали за вариант "да", 10% - "нет" и 6% - "все равно".
общество, россия, банки, вячеслав володин, госдума
Общество , РОССИЯ, Банки, Вячеслав Володин, Госдума
08:26 08.08.2025
 
Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей

Председатель ГД Володин запустил опрос о введении безопасных сим-карт для детей

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о введении безопасных сим-карт для детей.
"Обсуждается тема введения безопасных сим-карт для детей. Планируется, что они будут иметь ряд ограничений, которые уберегут ребенка от нежелательного контента, действий мошенников и прочего. Как вы к этому относитесь? Поддерживаете введение детских сим-карт?" - написал Володин в своем Telegram-канале.
Менее чем за час в опросе приняли участие более 11 тысяч человек, среди которых 84% проголосовали за вариант "да", 10% - "нет" и 6% - "все равно".
Общество РОССИЯ Банки Вячеслав Володин Госдума
 
 
