Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает эксперт - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860460945.html
Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает эксперт
Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает эксперт - 08.08.2025, ПРАЙМ
Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает эксперт
Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T11:14+0300
2025-08-08T11:14+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
запад
украина
срыв
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035078_0:242:4759:2919_1920x0_80_0_0_836f9fcd554cef052010661e215c9596.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы необходимости встречи Путина с Владимиром Зеленским, поделился с РИА Новости мнением главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой. "Сейчас как Киев, так и его западноевропейские союзники США, предпринимают все усилия, чтобы либо сорвать эту встречу, либо выхолостить ее содержание. Потому что сообщение об этой встрече явилось, насколько я понимаю, полной неожиданностью и для Киева, и западноевропейских союзников США. Они не ожидали, что именно таков будет итог переговоров (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа", - заявил Васильев РИА Новости. По его оценке, Запад и Киев опасаются возможных договоренностей Москвы и Вашингтона, выходом США из активного участия в украинском кризисе, и в целом недовольны тем, что основные решения принимаются без них. "Главным итогом этой встречи может стать то, что украинский конфликт окончательно перейдет в режим двухсторонних российско-американских отношений. Россия и Америка будут договариваться, а Киев должен взять под козырек", - отметил американист. В то же время встреча очень нужна самому Трампу, считает эксперт. "Она ему нужна, чтобы показать, продемонстрировать, что он сегодня главный миротворец, решает по всему миру различные конфликты. Кроме того, не секрет, что продвигается его номинация на Нобелевскую премию (мира)", - отметил эксперт. Кроме того, Трампу очень нужно отвлечь внимание от скандала вокруг так называемых файлов финансиста Джеффри Эпштейна. "И демократы, и все антитрамповские силы к концу месяца пытаются получить эти файлы, и эта тема, видимо, будет основной в новом политическом, внутриполитическом сезоне в США", - прогнозирует Васильев. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
https://1prime.ru/20250808/rossiya-860454179.html
сша
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035078_272:0:4487:3161_1920x0_80_0_0_08fe60d97ec72a8a482948da682f8d96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, запад, украина, срыв, встреча
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЗАПАД, УКРАИНА, срыв, встреча
11:14 08.08.2025
 
Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает эксперт

Васильев: силы на Западе и в Киеве заинтересованы в срыве встречи Путина и Трампа

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Различные силы на Западе и Киев заинтересованы в срыве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, этим объясняются вбросы о якобы необходимости встречи Путина с Владимиром Зеленским, поделился с РИА Новости мнением главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
В четверг газета New York Post со ссылкой на неназванный источник в Белом доме сообщила, что возможность встречи Трампа и Путина якобы увязана с перспективой проведения встречи с Зеленским. Однако позднее президент США заявил, что контакты Москвы и Киева не являются условием его встречи с российским коллегой.
"Сейчас как Киев, так и его западноевропейские союзники США, предпринимают все усилия, чтобы либо сорвать эту встречу, либо выхолостить ее содержание. Потому что сообщение об этой встрече явилось, насколько я понимаю, полной неожиданностью и для Киева, и западноевропейских союзников США. Они не ожидали, что именно таков будет итог переговоров (спецпосланника президента США Стива) Уиткоффа", - заявил Васильев РИА Новости.
По его оценке, Запад и Киев опасаются возможных договоренностей Москвы и Вашингтона, выходом США из активного участия в украинском кризисе, и в целом недовольны тем, что основные решения принимаются без них.
"Главным итогом этой встречи может стать то, что украинский конфликт окончательно перейдет в режим двухсторонних российско-американских отношений. Россия и Америка будут договариваться, а Киев должен взять под козырек", - отметил американист.
В то же время встреча очень нужна самому Трампу, считает эксперт.
"Она ему нужна, чтобы показать, продемонстрировать, что он сегодня главный миротворец, решает по всему миру различные конфликты. Кроме того, не секрет, что продвигается его номинация на Нобелевскую премию (мира)", - отметил эксперт.
Кроме того, Трампу очень нужно отвлечь внимание от скандала вокруг так называемых файлов финансиста Джеффри Эпштейна.
"И демократы, и все антитрамповские силы к концу месяца пытаются получить эти файлы, и эта тема, видимо, будет основной в новом политическом, внутриполитическом сезоне в США", - прогнозирует Васильев.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики обрушился на Трампа, в том числе со стороны сторонников, после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Зеленскому ехать не нужно": в США сделали заявление по переговорам с РФ
08:09
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампЗАПАДУКРАИНАсрыввстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала