Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860467161.html
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа - 08.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа
Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:17+0300
2025-08-08T13:17+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860467009_0:302:3005:1992_1920x0_80_0_0_2bc0357b8c1b5cd8a6174df03b960802.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече двух президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства", - сказал Шеремет. По его словам, встреча лидеров двух ядерных держав – России и США – способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.
https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860460945.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/08/860467009_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_ad72829cbcd200d793ead7229c423588.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, госдума
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума
13:17 08.08.2025
 
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа

Депутат Шеремет: встреча Путина и Трампа может стать судьбоносной

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече двух президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
"Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства", - сказал Шеремет.
По его словам, встреча лидеров двух ядерных держав – России и США – способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Запад и Киев хотят сорвать встречу Путина и Трампа, считает эксперт
11:14
 
ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд ТрампГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала