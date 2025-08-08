https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860467161.html
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече двух президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства", - сказал Шеремет. По его словам, встреча лидеров двух ядерных держав – России и США – способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может стать судьбоносной в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече двух президентов в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
"Уверен, что эта встреча станет исторической и судьбоносной, в том числе в части урегулирования украинского конфликта и формирования новых принципом мироустройства", - сказал Шеремет.
По его словам, встреча лидеров двух ядерных держав – России и США – способна определить вектор развития всего международного сообщества на многие десятилетия вперед.
