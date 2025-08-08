https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860469470.html
Встреча Путина и Трампа может пройти уже 11 августа, сообщили СМИ
2025-08-08T13:55+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может пройти уже в следующий понедельник 11 августа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. "Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения", - говорится в сообщении телеканала. Согласно материалу, если встреча состоится позднее на той же неделе, то Рим по-прежнему рассматривается в качестве потенциального места проведения, как и варианты в других странах Европы и мира.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может пройти уже в следующий понедельник 11 августа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.
"Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно материалу, если встреча состоится позднее на той же неделе, то Рим по-прежнему рассматривается в качестве потенциального места проведения, как и варианты в других странах Европы и мира.
