Встреча Путина и Трампа может пройти уже 11 августа, сообщили СМИ - 08.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Встреча Путина и Трампа может пройти уже 11 августа, сообщили СМИ
Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может пройти уже в следующий понедельник 11 августа. Об этом сообщает телеканал... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T13:55+0300
2025-08-08T13:55+0300
политика
общество
сша
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
fox news
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может пройти уже в следующий понедельник 11 августа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров. "Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения", - говорится в сообщении телеканала. Согласно материалу, если встреча состоится позднее на той же неделе, то Рим по-прежнему рассматривается в качестве потенциального места проведения, как и варианты в других странах Европы и мира.
ПРАЙМ
общество, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, fox news
Политика, Общество, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Fox News
13:55 08.08.2025
 
Встреча Путина и Трампа может пройти уже 11 августа, сообщили СМИ

Fox News: встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может пройти уже в следующий понедельник 11 августа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров.
"Саммит между российским президентом Владимиром Путиным и президентом США может пройти уже на следующей неделе. Два источника, знакомые с ходом переговоров, сообщили Fox News, что саммит планируется уже в ближайший понедельник, а Рим обсуждается в качестве одного из мест назначения", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно материалу, если встреча состоится позднее на той же неделе, то Рим по-прежнему рассматривается в качестве потенциального места проведения, как и варианты в других странах Европы и мира.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа
13:17
 
Политика Общество США Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков Fox News
 
 
