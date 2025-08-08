https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860471643.html

Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели

2025-08-08T14:46+0300

ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита. По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом". Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.

