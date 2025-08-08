Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели - 08.08.2025
Политика
Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели
2025-08-08T14:46+0300
2025-08-08T14:46+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
встреча
сша
россия
ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита. По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом". Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
владимир путин, дональд трамп, встреча, сша, россия
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, США, РОССИЯ
14:46 08.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом".
Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа
