Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели

2025-08-08T14:46+0300
2025-08-08T14:46+0300
2025-08-08T14:46+0300
ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита. По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом". Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
ВАШИНГТОН, 8 авг – ПРАЙМ. Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является "маловероятным вариантом".
Fox News также сообщает, что подготовка саммита "столкнулась с трудностями" после того, как Владимир Зеленский напомнил, что украинская конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
В Госдуме указали на судьбоносность предстоящей встречи Путина и Трампа