МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме - 08.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме
Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T14:52+0300
2025-08-08T14:52+0300
политика
общество
рим
италия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
мид
РИМ, 8 авг - ПРАЙМ. Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме. "Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - отметил один из источников."Я не думаю, что это будет Рим", - заметил другой собеседник агентства.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, поделился информацией, что встреча глав государств может быть организована уже в следующий понедельник, Рим может стать возможной площадкой проведения.
общество , рим, италия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мид
Политика, Общество , Рим, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, МИД
14:52 08.08.2025
 
РИМ, 8 авг - ПРАЙМ. Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме.
"Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - отметил один из источников.
"Я не думаю, что это будет Рим", - заметил другой собеседник агентства.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, поделился информацией, что встреча глав государств может быть организована уже в следующий понедельник, Рим может стать возможной площадкой проведения.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели
14:46
 
ПолитикаОбществоРимИТАЛИЯВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковМИД
 
 
