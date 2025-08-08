https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860471921.html
МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме
МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме - 08.08.2025, ПРАЙМ
МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме
Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T14:52+0300
2025-08-08T14:52+0300
2025-08-08T14:52+0300
политика
общество
рим
италия
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/35/827663573_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_442b069e981ab9225d90dd11952ae955.jpg
РИМ, 8 авг - ПРАЙМ. Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме. "Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - отметил один из источников."Я не думаю, что это будет Рим", - заметил другой собеседник агентства.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, поделился информацией, что встреча глав государств может быть организована уже в следующий понедельник, Рим может стать возможной площадкой проведения.
https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860471643.html
рим
италия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82766/35/827663573_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_7772639aa57209392a67147345a5be3c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рим, италия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, мид
Политика, Общество , Рим, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, МИД
МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме
Источники РИА Новости: МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме
РИМ, 8 авг - ПРАЙМ. Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме.
"Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - отметил один из источников.
"Я не думаю, что это будет Рим", - заметил другой собеседник агентства.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, поделился информацией, что встреча глав государств может быть организована уже в следующий понедельник, Рим может стать возможной площадкой проведения.
Встречу Путина и Трампа предварительно планируют на конец следующей недели