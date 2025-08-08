https://1prime.ru/20250808/vstrecha-860471921.html

МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме

МИД Италии усомнился в информации о встрече Путина и Трампа в Риме

Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме.

РИМ, 8 авг - ПРАЙМ. Источники агентства РИА Новости в МИД Италии усомнились в данных о якобы встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Риме. "Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим", - отметил один из источников."Я не думаю, что это будет Рим", - заметил другой собеседник агентства.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, поделился информацией, что встреча глав государств может быть организована уже в следующий понедельник, Рим может стать возможной площадкой проведения.

