Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи

КРАСНОДАР, 8 авг - ПРАЙМ. Аграрии Кубани начали получать первые выплаты по страхованию урожая от гибели при ЧС, которая объявлена в крае 17 июля в связи с засухой, сообщили журналистам в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА). Чрезвычайная ситуация из-за засухи была введена на территории девяти районов Краснодарского края 17 июля и сохраняется до настоящего времени. "Первые страховые выплаты получили три хозяйства Кубани, их сумма составляет пока около восьми миллионов рублей… Выплаты осуществлены по программе страховой защиты на случай утраты при ЧС, предусматривающей оперативное возмещение в рамках прямых затрат. Их произвели страховые компании "АльфаСтрахование" и "Абсолют Страхование", - сказал президент НСА Корней Биждов, его слова приводит пресс-служба. По данным Национального союза агростраховщиков, в Краснодарском крае застраховано более 1,1 миллиона гектаров посевов сельхозкультур, из которых почти 385 тысяч гектаров – по программе "ЧС". Полученные аграриями убытки от засухи, как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова президента союза, оплачиваются в течение двух-семи дней с даты получения акта обследования комиссии по ЧС. "Мы призываем всех сельхозпроизводителей региона страховать посевы, чтобы минимизировать риски и сохранить устойчивость своих хозяйств. Напомню, что в первом полугодии страховщики НСА перечислили хозяйствам Кубани 1,3 миллиарда рублей страхового возмещения за погибший урожай", - добавил Биждов. Как информирует НСА, согласно Федеральному закону N 260-Ф3 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", в России в рамках централизованной системы осуществляется господдержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение, какой является Национальный союз агростраховщиков.
