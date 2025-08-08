Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/vyplaty-860484339.html
Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи
Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи - 08.08.2025, ПРАЙМ
Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи
Аграрии Кубани начали получать первые выплаты по страхованию урожая от гибели при ЧС, которая объявлена в крае 17 июля в связи с засухой, сообщили журналистам в | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T21:14+0300
2025-08-08T21:14+0300
экономика
краснодарский край
аграрии
выплаты
засуха
нса
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75741/45/757414524_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_165bcc5bf430e2077361f137612b9599.jpg
КРАСНОДАР, 8 авг - ПРАЙМ. Аграрии Кубани начали получать первые выплаты по страхованию урожая от гибели при ЧС, которая объявлена в крае 17 июля в связи с засухой, сообщили журналистам в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА). Чрезвычайная ситуация из-за засухи была введена на территории девяти районов Краснодарского края 17 июля и сохраняется до настоящего времени. "Первые страховые выплаты получили три хозяйства Кубани, их сумма составляет пока около восьми миллионов рублей… Выплаты осуществлены по программе страховой защиты на случай утраты при ЧС, предусматривающей оперативное возмещение в рамках прямых затрат. Их произвели страховые компании "АльфаСтрахование" и "Абсолют Страхование", - сказал президент НСА Корней Биждов, его слова приводит пресс-служба. По данным Национального союза агростраховщиков, в Краснодарском крае застраховано более 1,1 миллиона гектаров посевов сельхозкультур, из которых почти 385 тысяч гектаров – по программе "ЧС". Полученные аграриями убытки от засухи, как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова президента союза, оплачиваются в течение двух-семи дней с даты получения акта обследования комиссии по ЧС. "Мы призываем всех сельхозпроизводителей региона страховать посевы, чтобы минимизировать риски и сохранить устойчивость своих хозяйств. Напомню, что в первом полугодии страховщики НСА перечислили хозяйствам Кубани 1,3 миллиарда рублей страхового возмещения за погибший урожай", - добавил Биждов. Как информирует НСА, согласно Федеральному закону N 260-Ф3 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", в России в рамках централизованной системы осуществляется господдержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение, какой является Национальный союз агростраховщиков.
https://1prime.ru/20250629/kukuruza-858998635.html
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75741/45/757414524_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_5b3e963177243dcc1646f85797805c7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
краснодарский край, аграрии, выплаты, засуха, нса
Экономика, Краснодарский край, аграрии, выплаты, засуха, НСА
21:14 08.08.2025
 
Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи

НСА: аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая о засухи

Засуха в ряде регионов РФ привела к гибели посевов на площади 1,5 млн га – Минсельхоз
Засуха в ряде регионов РФ привела к гибели посевов на площади 1,5 млн га – Минсельхоз
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КРАСНОДАР, 8 авг - ПРАЙМ. Аграрии Кубани начали получать первые выплаты по страхованию урожая от гибели при ЧС, которая объявлена в крае 17 июля в связи с засухой, сообщили журналистам в пресс-службе Национального союза агростраховщиков (НСА).
Чрезвычайная ситуация из-за засухи была введена на территории девяти районов Краснодарского края 17 июля и сохраняется до настоящего времени.
"Первые страховые выплаты получили три хозяйства Кубани, их сумма составляет пока около восьми миллионов рублей… Выплаты осуществлены по программе страховой защиты на случай утраты при ЧС, предусматривающей оперативное возмещение в рамках прямых затрат. Их произвели страховые компании "АльфаСтрахование" и "Абсолют Страхование", - сказал президент НСА Корней Биждов, его слова приводит пресс-служба.
По данным Национального союза агростраховщиков, в Краснодарском крае застраховано более 1,1 миллиона гектаров посевов сельхозкультур, из которых почти 385 тысяч гектаров – по программе "ЧС".
Полученные аграриями убытки от засухи, как сообщает пресс-служба со ссылкой на слова президента союза, оплачиваются в течение двух-семи дней с даты получения акта обследования комиссии по ЧС.
"Мы призываем всех сельхозпроизводителей региона страховать посевы, чтобы минимизировать риски и сохранить устойчивость своих хозяйств. Напомню, что в первом полугодии страховщики НСА перечислили хозяйствам Кубани 1,3 миллиарда рублей страхового возмещения за погибший урожай", - добавил Биждов.
Как информирует НСА, согласно Федеральному закону N 260-Ф3 "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования", в России в рамках централизованной системы осуществляется господдержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение, какой является Национальный союз агростраховщиков.
*Уборка кукурузы на полях АПК Долгов и К - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Ученые из Казани разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху
29 июня, 10:31
 
ЭкономикаКраснодарский крайаграриивыплатызасухаНСА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала