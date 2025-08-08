https://1prime.ru/20250808/yaponiya-860457668.html

В Японии заявили о намерении продолжат контакты с Россией

Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, МИД Японии намерен продолжать необходимые контакты и придерживается курса на заключение мирного договора,... | 08.08.2025, ПРАЙМ

ТОКИО, 8 авг – ПРАЙМ. Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, МИД Японии намерен продолжать необходимые контакты и придерживается курса на заключение мирного договора, заявил на пресс-конференции в пятницу глава внешнеполитического ведомства страны Такэси Ивая. "Так как Россия совершенно не согласна на возобновление (переговоров о заключении мирного договора), к сожалению, сейчас не та ситуация, когда можно предметно говорить о перспективах этих переговоров. Однако правительство строго придерживается курса решить проблему принадлежности четырех северных островов и (затем) заключить мирный договор. Японо-российские отношения по-прежнему находятся в сложной ситуации, но мы продолжим необходимые контакты между Японией и Россией," - сказал Ивая. После включения Японии в политику санкций против России МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов. Безвизовые обмены между Россией и Японией были заморожены с 2020 года из-за пандемии, а затем на фоне ухудшения двусторонних отношений. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

