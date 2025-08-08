https://1prime.ru/20250808/yuan-860462945.html

Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы на Московской бирже

2025-08-08T12:03+0300

экономика

рынок

торги

финансы

алексей антонов

евгений локтюхов

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/49/837614984_29:0:3670:2048_1920x0_80_0_0_f79a2aea1071fda861f51e340f4f4919.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы пятничных торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля. "Политика будет очень краткосрочно влиять на котировки рубля, поскольку крупных спекулянтов, способных не только двинуть, но и удержать рынок, сейчас нет. Курс российской валюты определяется балансом спроса и предложения валюты, а он обещает сдвинуться в сторону дефицита долларов и юаней", - рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы пока не видим достаточных оснований, учитывая низкую цену на нефть и сезонность, для понижения нашего целевого диапазона по юаню и длительного закрепления на более низких уровнях. Сохраняем его на уровне 11-11,5 рубля, но не исключаем локальные попытки курса опуститься ниже на новостных факторах", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.

рынок, торги, финансы, алексей антонов, евгений локтюхов, псб