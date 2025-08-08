https://1prime.ru/20250808/yuan-860462945.html
Курс юаня к рублю растет в первые часы торгов пятницы на Московской бирже
2025-08-08T12:03+0300
экономика
рынок
торги
финансы
алексей антонов
евгений локтюхов
псб
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы пятничных торгов, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля. "Политика будет очень краткосрочно влиять на котировки рубля, поскольку крупных спекулянтов, способных не только двинуть, но и удержать рынок, сейчас нет. Курс российской валюты определяется балансом спроса и предложения валюты, а он обещает сдвинуться в сторону дефицита долларов и юаней", - рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Мы пока не видим достаточных оснований, учитывая низкую цену на нефть и сезонность, для понижения нашего целевого диапазона по юаню и длительного закрепления на более низких уровнях. Сохраняем его на уровне 11-11,5 рубля, но не исключаем локальные попытки курса опуститься ниже на новостных факторах", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует рост в первые часы пятничных торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.58 мск растёт на 4 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,03 рубля.
"Политика будет очень краткосрочно влиять на котировки рубля, поскольку крупных спекулянтов, способных не только двинуть, но и удержать рынок, сейчас нет. Курс российской валюты определяется балансом спроса и предложения валюты, а он обещает сдвинуться в сторону дефицита долларов и юаней", - рассказал Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Мы пока не видим достаточных оснований, учитывая низкую цену на нефть и сезонность, для понижения нашего целевого диапазона по юаню и длительного закрепления на более низких уровнях. Сохраняем его на уровне 11-11,5 рубля, но не исключаем локальные попытки курса опуститься ниже на новостных факторах", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
