Юань вернулся к росту против рубля на Мосбирже в пятницу
Юань вернулся к росту против рубля на Мосбирже в пятницу
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу днем повышается, оттолкнувшись вверх от круглого уровня поддержки 11 рублей, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.54 мск повышался на 9 копеек (+0,9%), до 11,08 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,245 против 7,184 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,9%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,66 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань на Мосбирже в пятницу опять растет. При этом психологически значимый уровень поддержки 11 рублей за юань устоял, и курс направляется к 11,1 рубля. "Все больше инвесторов и спекулянтов переходит из рублевых активов в иностранную валюту, ожидая, что возможное улучшение для России геополитической ситуации на фоне готовящейся встречи президентов РФ и США, не только позволит ЦБ быстрее снижать ключевую ставку, но и ослабит внешнеторговые барьеры, что приведет к увеличению импорта и оттока капиталов за рубеж", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,31% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,39% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон курса рубля. Стоимость нефти к 16.58 мск росла на 1%, до 67,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,2%, до 98,3 пункта. ПРОГНОЗЫ В пятницу наблюдается рост курсов инвалют к рублю, однако значительного ослабления российской валюты не прогнозируется, поскольку нет больших инфоповодов, считает из Валерия Попова из ИК "Риком-Траст". "Мы не ожидаем, что доллар превысит отметку 79,8 рубля к концу дня. Курс евро ожидается в диапазоне 92,6-93 рубля, курс юаня 11-11,1 рубля до конца сегодняшней торговой сессии", - добавляет она. Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что уже в ближайшие сессии курс юаня способен попытаться преодолеть ближайшее сопротивление в виде недельной вершины 11,16 рубля.
