Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две - 08.08.2025, ПРАЙМ
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две
08.08.2025
2025-08-08T19:16+0300
2025-08-08T19:16+0300
2025-08-08T19:55+0300
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю в целом снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 11,08 рубля. За неделю юань повысился на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,98-11,14 рубля.
