Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250808/yuan-860481561.html
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две - 08.08.2025, ПРАЙМ
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две
Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю в целом снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,08 рубля, следует из данных... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T19:16+0300
2025-08-08T19:55+0300
экономика
мосбиржа
торги
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_0:206:2910:1843_1920x0_80_0_0_fcea3bdf5c6b792db3efe04f6c2465ce.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю в целом снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 11,08 рубля. За неделю юань повысился на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,98-11,14 рубля.
https://1prime.ru/20250807/yuan-860444462.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624720_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_469d67eb9f02315d148b0ee62d656474.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, торги, юань
Экономика, Мосбиржа, Торги, юань
19:16 08.08.2025 (обновлено: 19:55 08.08.2025)
 
Юань за день подорожал на девять копеек, за неделю - на две

Мосбиржа: юань завершил неделю ростом на две копейки, до 11,08 рубля

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и доллар
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и за неделю в целом снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,08 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 9 копеек, до 11,08 рубля.
За неделю юань повысился на 2 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 10,98-11,14 рубля.
Банкноты китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Юань подешевел на 10 копеек
Вчера, 19:06
 
ЭкономикаМосбиржаТоргиюань
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала