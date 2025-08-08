Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам - 08.08.2025
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам - 08.08.2025, ПРАЙМ
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам
Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам на общую сумму более 29 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписано... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам на общую сумму более 29 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным. "В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. Это следующие регионы: Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области, уточняет правительство. "Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, развития опорных населенных пунктов, реализации новых инвестиционных проектов, а также докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержки компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами", - отмечается в сообщении. Работа по списанию бюджетной задолженности регионам, инвестирующим средства в инфраструктурное развитие, ведется на постоянной основе, подчеркнули в кабмине. "С начала 2025 года возможность списания получили 36 регионов на общую сумму 105,6 миллиарда рублей", - сообщили там. Правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и перечень направлений расходования высвобождаемых средств правительство утвердило в феврале 2025 года. Эта работа велась по поручению президента РФ Владимира Путина, которое глава государства дал по итогам своего послания Федеральному собранию в 2024 году, напомнили в кабмине.
правительство рф, россия, финансы, михаил мишустин, задолженность
Экономика, Правительство РФ, РОССИЯ, Финансы, Михаил Мишустин, задолженность
10:03 08.08.2025
 
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Майшев
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам на общую сумму более 29 миллиардов рублей, соответствующее распоряжение подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.
"В 2025 году еще 12 регионов получили возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам на общую сумму более 29 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
Это следующие регионы: Республика Коми, Мордовия, Чувашия, Краснодарский край, Архангельская, Волгоградская, Ивановская, Нижегородская, Омская, Тамбовская, Тульская и Ульяновская области, уточняет правительство.
"Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, обновления общественного транспорта, развития опорных населенных пунктов, реализации новых инвестиционных проектов, а также докапитализации фондов развития промышленности, гарантийных и микрофинансовых организаций и поддержки компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами", - отмечается в сообщении.
Работа по списанию бюджетной задолженности регионам, инвестирующим средства в инфраструктурное развитие, ведется на постоянной основе, подчеркнули в кабмине. "С начала 2025 года возможность списания получили 36 регионов на общую сумму 105,6 миллиарда рублей", - сообщили там.
Правила списания задолженности регионов по бюджетным кредитам и перечень направлений расходования высвобождаемых средств правительство утвердило в феврале 2025 года. Эта работа велась по поручению президента РФ Владимира Путина, которое глава государства дал по итогам своего послания Федеральному собранию в 2024 году, напомнили в кабмине.
