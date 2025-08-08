https://1prime.ru/20250808/zapad-860483113.html
"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО
2025-08-08T20:48+0300
2025-08-08T20:48+0300
2025-08-08T20:49+0300
политика
конфликт на украине
запад
поддержка украины
мнение
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Поддерживая Киев в российско-украинском конфликте, Запад оказался в состоянии полного хаоса. Об этом рассказывается в публикации американского издания National Review."Теперь мы оказались вхаосе", - утверждается в статье. При этом подчеркивается, что это было ожидаемо, поскольку для многих с самого начала было ясно, что делать ставку на демократию на Украине очень рискованно. Риск, как считают авторы статьи, заключался в том, что Украина может стать гораздо менее либеральной, чем это приемлемо для западных стран, или что "ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами".В итоге Запад оказался заложником своих собственных решений и путь назад ему уже заказан, говорится в материале."Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина", - сетуют авторы, отмечая, что в итоге западным странам остается лишь поддерживать режим и конфликт, на самой Украине "потерявшие народную поддержку".
запад
