Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/zapad-860483113.html
"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО
"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО - 08.08.2025, ПРАЙМ
"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО
Поддерживая Киев в российско-украинском конфликте, Запад оказался в состоянии полного хаоса. Об этом рассказывается в публикации американского издания National... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T20:48+0300
2025-08-08T20:49+0300
политика
конфликт на украине
запад
поддержка украины
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Поддерживая Киев в российско-украинском конфликте, Запад оказался в состоянии полного хаоса. Об этом рассказывается в публикации американского издания National Review."Теперь мы оказались вхаосе", - утверждается в статье. При этом подчеркивается, что это было ожидаемо, поскольку для многих с самого начала было ясно, что делать ставку на демократию на Украине очень рискованно. Риск, как считают авторы статьи, заключался в том, что Украина может стать гораздо менее либеральной, чем это приемлемо для западных стран, или что "ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами".В итоге Запад оказался заложником своих собственных решений и путь назад ему уже заказан, говорится в материале."Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина", - сетуют авторы, отмечая, что в итоге западным странам остается лишь поддерживать режим и конфликт, на самой Украине "потерявшие народную поддержку".
https://1prime.ru/20250804/ukraina-860306959.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, запад, поддержка украины, мнение
Политика, Конфликт на Украине, ЗАПАД, поддержка Украины, мнение
20:48 08.08.2025 (обновлено: 20:49 08.08.2025)
 
"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО

NR: поддерживая Украину в конфликте, Запад оказался в состоянии хаоса

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Поддерживая Киев в российско-украинском конфликте, Запад оказался в состоянии полного хаоса. Об этом рассказывается в публикации американского издания National Review.
"Теперь мы оказались вхаосе", - утверждается в статье. При этом подчеркивается, что это было ожидаемо, поскольку для многих с самого начала было ясно, что делать ставку на демократию на Украине очень рискованно.
Риск, как считают авторы статьи, заключался в том, что Украина может стать гораздо менее либеральной, чем это приемлемо для западных стран, или что "ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами".
В итоге Запад оказался заложником своих собственных решений и путь назад ему уже заказан, говорится в материале.
"Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина", - сетуют авторы, отмечая, что в итоге западным странам остается лишь поддерживать режим и конфликт, на самой Украине "потерявшие народную поддержку".
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
"Жестоко трамбуют": на Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
4 августа, 17:11
 
ПолитикаКонфликт на УкраинеЗАПАДподдержка Украинымнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала