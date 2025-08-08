https://1prime.ru/20250808/zapad-860483113.html

"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО

"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО - 08.08.2025, ПРАЙМ

"В полном хаосе". В США сделали тяжелое признание из-за СВО

Поддерживая Киев в российско-украинском конфликте, Запад оказался в состоянии полного хаоса. Об этом рассказывается в публикации американского издания National... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T20:48+0300

2025-08-08T20:48+0300

2025-08-08T20:49+0300

политика

конфликт на украине

запад

поддержка украины

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Поддерживая Киев в российско-украинском конфликте, Запад оказался в состоянии полного хаоса. Об этом рассказывается в публикации американского издания National Review."Теперь мы оказались вхаосе", - утверждается в статье. При этом подчеркивается, что это было ожидаемо, поскольку для многих с самого начала было ясно, что делать ставку на демократию на Украине очень рискованно. Риск, как считают авторы статьи, заключался в том, что Украина может стать гораздо менее либеральной, чем это приемлемо для западных стран, или что "ее внутренние националистические перегибы выставят нас моральными лицемерами".В итоге Запад оказался заложником своих собственных решений и путь назад ему уже заказан, говорится в материале."Теперь все дошло до уровня мрачного фарса. Аналитики убеждают нас, что отступать нельзя — это якобы воодушевит Путина", - сетуют авторы, отмечая, что в итоге западным странам остается лишь поддерживать режим и конфликт, на самой Украине "потерявшие народную поддержку".

https://1prime.ru/20250804/ukraina-860306959.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

конфликт на украине, запад, поддержка украины, мнение