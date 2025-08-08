https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860454615.html
"Разберутся с Зеленским": в США высказались о переговорах с Россией
"Разберутся с Зеленским": в США высказались о переговорах с Россией - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Разберутся с Зеленским": в США высказались о переговорах с Россией
Встреча глав России и Соединенных Штатов могла бы дать возможность решить насущные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Такое мнение на YouTube выразил... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Встреча глав России и Соединенных Штатов могла бы дать возможность решить насущные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Такое мнение на YouTube выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По словам Макговерна, западным странам придется постараться приукрасить реальное положение дел, так как Киев утратил какие-либо шансы на победу, и Запад рискует "подмочить" свою репутацию. Кроме того, Россия обладает значительным преимуществом на поле боя, в то время как США и ЕС уже разорились на оружие для ВСУ."Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским", - резюмировал эксперт.Ранее 7 августа помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
"Разберутся с Зеленским": в США высказались о переговорах с Россией
Бывший аналитик ЦРУ Макговерн заявил о пользе встречи Трампа и Путина
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ.
Встреча глав России и Соединенных Штатов могла бы дать возможность решить насущные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Такое мнение на YouTube
выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
По словам Макговерна, западным странам придется постараться приукрасить реальное положение дел, так как Киев утратил какие-либо шансы на победу, и Запад рискует "подмочить" свою репутацию. Кроме того, Россия обладает значительным преимуществом на поле боя, в то время как США и ЕС уже разорились на оружие для ВСУ.
"Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским", - резюмировал эксперт.
Ранее 7 августа помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
