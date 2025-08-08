https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860454615.html

"Разберутся с Зеленским": в США высказались о переговорах с Россией

"Разберутся с Зеленским": в США высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Встреча глав России и Соединенных Штатов могла бы дать возможность решить насущные вопросы, в том числе конфликт на Украине. Такое мнение на YouTube выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.По словам Макговерна, западным странам придется постараться приукрасить реальное положение дел, так как Киев утратил какие-либо шансы на победу, и Запад рискует "подмочить" свою репутацию. Кроме того, Россия обладает значительным преимуществом на поле боя, в то время как США и ЕС уже разорились на оружие для ВСУ."Это очень важное событие само по себе. Теперь они наконец разберутся, что делать с Зеленским", - резюмировал эксперт.Ранее 7 августа помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.

