"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь
Политика
"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь
"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ответственность за... | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T08:29+0300
2025-08-08T08:29+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
ответственность
россия
владимир путин
сша
дональд трамп
встреча
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ответственность за начало конфликта на Украине ляжет на плечи Владимира Зеленского."Зеленский здесь абсолютно уже не нужен. Абсолютно не нужен. &lt;…&gt; Надо будет найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня. И тогда на роль козлов отпущения кто будет главный претендент, скажите? Зеленский, Ермак", - сообщил Соскин на YouTube.Политик подчеркнул, что в отличие от символического библейского "козла отпущения", Зеленский и киевский режим понесут реальную ответственность за развязывание конфликта в стране.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о проведении саммита с участием лидеров стран в скором времени.Ориентировочно саммит может состояться на следующей неделе, уже идет проработка встречи обеими сторонами, однако пока о точных сроках подготовки не сообщается. Место проведения согласовано, сообщалось, что Кремль позднее проинформирует о деталях встречи. Сам Владимир Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву в среду обсуждал возможность проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва пока не дала официальных комментариев по этому вопросу, добавил Ушаков.
украина
киев
сша
украина, киев, владимир зеленский, ответственность, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, встреча
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, ответственность, РОССИЯ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, встреча
08:29 08.08.2025
 
"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь

Соскин: Зеленский понесет ответственность за развязывание конфликта на Украине

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ответственность за начало конфликта на Украине ляжет на плечи Владимира Зеленского.
"Зеленский здесь абсолютно уже не нужен. Абсолютно не нужен. <…> Надо будет найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня. И тогда на роль козлов отпущения кто будет главный претендент, скажите? Зеленский, Ермак", - сообщил Соскин на YouTube.
Политик подчеркнул, что в отличие от символического библейского "козла отпущения", Зеленский и киевский режим понесут реальную ответственность за развязывание конфликта в стране.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о проведении саммита с участием лидеров стран в скором времени.
Ориентировочно саммит может состояться на следующей неделе, уже идет проработка встречи обеими сторонами, однако пока о точных сроках подготовки не сообщается. Место проведения согласовано, сообщалось, что Кремль позднее проинформирует о деталях встречи. Сам Владимир Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву в среду обсуждал возможность проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва пока не дала официальных комментариев по этому вопросу, добавил Ушаков.
Политика
 
 
