"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь
"Абсолютно не нужен": в Киеве пророчат Зеленскому страшную участь
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа ответственность за начало конфликта на Украине ляжет на плечи Владимира Зеленского."Зеленский здесь абсолютно уже не нужен. Абсолютно не нужен. <…> Надо будет найти козлов отпущения, которые виноваты в том, что шла так долго эта бойня. И тогда на роль козлов отпущения кто будет главный претендент, скажите? Зеленский, Ермак", - сообщил Соскин на YouTube.Политик подчеркнул, что в отличие от символического библейского "козла отпущения", Зеленский и киевский режим понесут реальную ответственность за развязывание конфликта в стране.В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США договорились о проведении саммита с участием лидеров стран в скором времени.Ориентировочно саммит может состояться на следующей неделе, уже идет проработка встречи обеими сторонами, однако пока о точных сроках подготовки не сообщается. Место проведения согласовано, сообщалось, что Кремль позднее проинформирует о деталях встречи. Сам Владимир Путин позже назвал ОАЭ подходящим местом для проведения саммита.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Москву в среду обсуждал возможность проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако Москва пока не дала официальных комментариев по этому вопросу, добавил Ушаков.
