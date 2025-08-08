Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Есть опасения". Стало известно, что Трамп приготовил Зеленскому - 08.08.2025
"Есть опасения". Стало известно, что Трамп приготовил Зеленскому
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на экс-главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса."Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — заявил он в ответ на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки.Он также заметил, что главы России и Соединенных Штатов придерживаются жесткости в переговорном процессе и знают как оказывать давление.Ранее 7 августа помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на экс-главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.
"Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — заявил он в ответ на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки.
Он также заметил, что главы России и Соединенных Штатов придерживаются жесткости в переговорном процессе и знают как оказывать давление.
Ранее 7 августа помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
