https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860456472.html

"Есть опасения". Стало известно, что Трамп приготовил Зеленскому

"Есть опасения". Стало известно, что Трамп приготовил Зеленскому - 08.08.2025, ПРАЙМ

"Есть опасения". Стало известно, что Трамп приготовил Зеленскому

Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на экс-главу... | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T08:51+0300

2025-08-08T08:51+0300

2025-08-08T08:51+0300

политика

украина

великобритания

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/01/841240181_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_ba6d6997686c7a57defda50ba44fa924.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки в переговорах. Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на экс-главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса."Да, есть опасения, и вот почему: в НАТО есть еще две ядерные державы, Франция и Великобритания, и я считаю важным, чтобы на переговорах присутствовала Европа", — заявил он в ответ на вопрос, может ли Трамп заставить Зеленского пойти на уступки.Он также заметил, что главы России и Соединенных Штатов придерживаются жесткости в переговорном процессе и знают как оказывать давление.Ранее 7 августа помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.

https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860456317.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, великобритания, владимир зеленский