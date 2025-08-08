https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860458697.html
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ - 08.08.2025, ПРАЙМ
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский не стремится возвращать пленных, а жизни украинских военных для главы киевского режима... | 08.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский не стремится возвращать пленных, а жизни украинских военных для главы киевского режима ничего не значат."Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. <…> Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.На днях телеканал RT создал сайт с данными о тысяче пленных, которых Киев отказывается принимать. Там указаны подробности о каждом: имя, дата и место рождения, а также воинская часть, звание и позывной.Как сообщил информированный источник агентству РИА Новости, Киев забирает военнопленных из предложенного Москвой списка выборочно. При этом российская сторона не знает причин отказа киевского режима возвращать украинцев на родину.В среду помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что именно из-за данных причин второй этап обмена военнопленными проходил достаточно сложно, а третий пока так и не начался. Он также подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не делила своих пленных военнослужащих на категории.
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский не стремится возвращать пленных, а жизни украинских военных для главы киевского режима ничего не значат.
"Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. <…> Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
На днях телеканал RT создал сайт с данными о тысяче пленных, которых Киев отказывается принимать. Там указаны подробности о каждом: имя, дата и место рождения, а также воинская часть, звание и позывной.
Как сообщил информированный источник агентству РИА Новости, Киев забирает военнопленных из предложенного Москвой списка выборочно. При этом российская сторона не знает причин отказа киевского режима возвращать украинцев на родину.
В среду помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что именно из-за данных причин второй этап обмена военнопленными проходил достаточно сложно, а третий пока так и не начался. Он также подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не делила своих пленных военнослужащих на категории.
