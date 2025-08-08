Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ
Политика
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ
2025-08-08T10:14+0300
2025-08-08T10:14+0300
политика
украина
владимир зеленский
пленные
всу
рада
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский не стремится возвращать пленных, а жизни украинских военных для главы киевского режима ничего не значат."Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. &lt;…&gt; Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.На днях телеканал RT создал сайт с данными о тысяче пленных, которых Киев отказывается принимать. Там указаны подробности о каждом: имя, дата и место рождения, а также воинская часть, звание и позывной.Как сообщил информированный источник агентству РИА Новости, Киев забирает военнопленных из предложенного Москвой списка выборочно. При этом российская сторона не знает причин отказа киевского режима возвращать украинцев на родину.В среду помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что именно из-за данных причин второй этап обмена военнопленными проходил достаточно сложно, а третий пока так и не начался. Он также подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не делила своих пленных военнослужащих на категории.
украина, владимир зеленский, пленные, всу, рада
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, пленные, ВСУ, Рада
10:14 08.08.2025
 
"Разменная монета": в Раде обрушились на Зеленского из-за пленных ВСУ

Депутат Рады Дмитрук: для Зеленского не имеют значения жизни украинских военных

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский не стремится возвращать пленных, а жизни украинских военных для главы киевского режима ничего не значат.
"Россия готова вернуть всех. Проблема не в переговорах. Проблема — в Зеленском. <…> Для Зеленского и его окружения жизни наших солдат — это просто фантики. Средство для обогащения. Разменная монета", — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
На днях телеканал RT создал сайт с данными о тысяче пленных, которых Киев отказывается принимать. Там указаны подробности о каждом: имя, дата и место рождения, а также воинская часть, звание и позывной.
Как сообщил информированный источник агентству РИА Новости, Киев забирает военнопленных из предложенного Москвой списка выборочно. При этом российская сторона не знает причин отказа киевского режима возвращать украинцев на родину.
В среду помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский отметил, что именно из-за данных причин второй этап обмена военнопленными проходил достаточно сложно, а третий пока так и не начался. Он также подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не делила своих пленных военнослужащих на категории.
"Никто не хочет воевать": в Киеве заявили о поражении Зеленского
08:46
08:46
 
Политика УКРАИНА Владимир Зеленский пленные ВСУ Рада
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
