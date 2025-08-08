https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860485943.html

"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место

"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место - 08.08.2025, ПРАЙМ

"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место

Владимир Зеленский не способен оказать никакого влияния на решение по украинскому урегулированию, которое могут принять президенты России и США Владимир Путин и | 08.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-08T22:40+0300

2025-08-08T22:40+0300

2025-08-08T22:40+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

переговоры

конфликт на украине

владимир зеленский

урегулирование

условия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не способен оказать никакого влияния на решение по украинскому урегулированию, которое могут принять президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. О каких условиях они договорятся, те и будет вынужден принять глава киевского режима. С таким мнение выступил в социальной сети X аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.По его словам, "Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе". Зеленский же, как считает аналитик, может чему-то возражать по той причине, что "еврократы поддерживают его нашими деньгами". Однако, подчеркнул Кошокович, соглашение по тарифам, заключенное Евросоюзом с США, продемонстрировало, что эти еврократы могут "преклонить колени перед Трампом, если понадобится".По мнению эксперта, если президенты США и России придут к согласию по украинскому вопросу и конфликт завершится, украинцы будут вынуждены отдать все то, на что им укажут.

https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860454615.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, переговоры, конфликт на украине, владимир зеленский, урегулирование, условия