"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место
"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место
"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место
Владимир Зеленский не способен оказать никакого влияния на решение по украинскому урегулированию, которое могут принять президенты России и США Владимир Путин и
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Владимир Зеленский не способен оказать никакого влияния на решение по украинскому урегулированию, которое могут принять президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. О каких условиях они договорятся, те и будет вынужден принять глава киевского режима. С таким мнение выступил в социальной сети X аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.По его словам, "Украина, по сути, не имеет права голоса в этом вопросе". Зеленский же, как считает аналитик, может чему-то возражать по той причине, что "еврократы поддерживают его нашими деньгами". Однако, подчеркнул Кошокович, соглашение по тарифам, заключенное Евросоюзом с США, продемонстрировало, что эти еврократы могут "преклонить колени перед Трампом, если понадобится".По мнению эксперта, если президенты США и России придут к согласию по украинскому вопросу и конфликт завершится, украинцы будут вынуждены отдать все то, на что им укажут.
