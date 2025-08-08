https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860486248.html

Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил расширить санкции против России

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом руководство США ранее заявляло, что не вводит новые санкции против РФ, чтобы не сорвать переговорный процесс. Перед встречей спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 6 августа, Трамп заявил, что после встречи он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы. Заявлений о введении новых санкций не последовало. В конце 2024 года портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке заявил ему, что не бросит Украину, но хочет дать шанс дипломатии. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.

