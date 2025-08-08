Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил расширить санкции против России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860486248.html
Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил расширить санкции против России
Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил расширить санкции против России - 08.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил расширить санкции против России
Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. | 08.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-08T23:06+0300
2025-08-08T23:06+0300
политика
владимир зеленский
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b4aba69752987fd7862733b7fcf61fab.jpg
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом. "Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. При этом руководство США ранее заявляло, что не вводит новые санкции против РФ, чтобы не сорвать переговорный процесс. Перед встречей спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 6 августа, Трамп заявил, что после встречи он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы. Заявлений о введении новых санкций не последовало. В конце 2024 года портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке заявил ему, что не бросит Украину, но хочет дать шанс дипломатии. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
https://1prime.ru/20250808/zelenskiy-860485943.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/00/841250047_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_3c37bf428bf92b96806d0aea81910514.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, санкции против рф
Политика, Владимир Зеленский, санкции против РФ
23:06 08.08.2025
 
Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил расширить санкции против России

Зеленский в преддверии саммита РФ-США решил ввести против России новые санкции

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров лидеров США и РФ об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече российского лидера Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.
"Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом руководство США ранее заявляло, что не вводит новые санкции против РФ, чтобы не сорвать переговорный процесс.
Перед встречей спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина, состоявшейся 6 августа, Трамп заявил, что после встречи он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы. Заявлений о введении новых санкций не последовало.
В конце 2024 года портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Трамп во время встречи с Зеленским в сентябре 2024 года в Нью-Йорке заявил ему, что не бросит Украину, но хочет дать шанс дипломатии.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия уже выработала "иммунитет" к санкциям.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
"Может возражать". В Европе жестко указали Зеленскому на место
22:40
 
ПолитикаВладимир Зеленскийсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала