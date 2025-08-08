https://1prime.ru/20250808/zoloto-860453607.html

Цена на золото достигла нового рекорда

Цена на золото достигла нового рекорда

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу утром на 1%, ранее показатель достиг нового исторического максимума после сообщений о введении администрацией США импортных пошлин на крупные золотые слитки, следует из данных торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 35,9 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,01%, до 3 489,6 доллара за тройскую унцию. А в районе 1.00 мск показатель достигал 3 534,1 доллара, что стало новым историческим максимумом. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,5% - до 38,485 доллара за унцию. Американская администрация ввела пошлины на импорт золотых слитков, сообщила газета Financial Times. Согласно "разъяснительному письму" от 31 июля, на которое ссылается агентство, золотые слитки весом в 1 килограмм и в 100 унций (более 3 килограммов) должны классифицироваться по таможенному коду, подлежащему обложению пошлинами. "Пошлины на золотые слитки приведут к дезорганизации или, скорее, к некоторым проблемам в расчетах крупных банков, и это отразилось на ценах", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора Gold Silver Central Брайана Ланя (Brian Lan).

