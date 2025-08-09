https://1prime.ru/20250809/aeroflot-860510107.html

"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике

"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике - 09.08.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике

"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T13:30+0300

2025-08-09T13:30+0300

2025-08-09T13:30+0300

происшествия

бизнес

сочи

геленджик

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_0:250:3103:1995_1920x0_80_0_0_ab90f2a8d9c0eca458dd5361ffd1b2db.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов. "Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.

https://1prime.ru/20250801/vyplaty-860210037.html

сочи

геленджик

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, геленджик, аэрофлот