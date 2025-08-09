Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250809/aeroflot-860510107.html
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике - 09.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T13:30+0300
2025-08-09T13:30+0300
происшествия
бизнес
сочи
геленджик
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_0:250:3103:1995_1920x0_80_0_0_ab90f2a8d9c0eca458dd5361ffd1b2db.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов. "Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
https://1prime.ru/20250801/vyplaty-860210037.html
сочи
геленджик
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860509940_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_38f1d35d038d4684c339af3f5e45ecd7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи, геленджик, аэрофлот
Происшествия, Бизнес, СОЧИ, Геленджик, Аэрофлот
13:30 09.08.2025
 
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике

"Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 777 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту "Шереметьево".
Самолет Boeing 777 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания.
"В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания.
Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов.
"Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
Вывеска Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
"СберСтрахование" выплатило более 5 млн рублей из-за сбоев в "Аэрофлоте"
1 августа, 12:36
 
ПроисшествияБизнесСОЧИГеленджикАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала