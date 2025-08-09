https://1prime.ru/20250809/aeroflot-860510107.html
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике - 09.08.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания.
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания. "В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания. Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов. "Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
"Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в Сочи и Геленджике
"Аэрофлот" вынужденно отменяет рейсы из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. "Аэрофлот" вынужденно отменяет и переносит рейсы в связи с ранее введенными временными ограничениями в аэропортах Сочи и Геленджика, сообщила компания.
"В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилёт воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путём отмены отдельных рейсов", - сообщила компания.
Пассажирам будет предложен вынужденный возврат или перебронирование билетов.
"Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета. Контакт-центр "Аэрофлота" функционирует в усиленном режиме, представители авиакомпании работают с пассажирами на местах", - уточнили в компании.
