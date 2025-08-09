https://1prime.ru/20250809/akra-860492437.html

АКРА не ожидает возобновления бума потребительского кредитования

АКРА не ожидает возобновления бума потребительского кредитования

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Возобновления бума потребительского кредитования в России не ожидается после снижения процентных ставок, заявил РИА Новости руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. После этого банки начали снижать ставки по кредитам и вкладам. "Ставки по кредитам также снижаются вслед за ключевой, однако, возобновления бума потребительского кредитования мы не ожидаем в значительной мере из-за жесткого регулирования со стороны Банка России в данном сегменте", - сообщил Пивень. По его словам, регулятор применяет повышенные надбавки к коэффициентам риска для расчета взвешенных по риску активов по потребительским кредитам в отдельных высокорискованных сегментах что ведет к росту затрат капитала на кредитование и ограничивает интерес банков к данной активности. Пивень также отметил, что ситуация на ипотечном рынке аналогичная. "Основной льготной программой остается семейная ипотека (в целом, льготные программы формируют половину выдач). Рыночные ставки в середине месяца находились на уровне 25%, что не стимулирует сильный рост спроса", - сообщил Пивень. "Ипотечное кредитование имеет повышенную чувствительность к значению ставок, в связи с чем смягчение ДКП здесь может в большей мере стать фактором роста. Однако движение ключевой ставки к текущему уровню не создает широких предпосылок для того, чтобы этот рост стал существенным", - заключил Пивень.

