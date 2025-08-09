https://1prime.ru/20250809/axios-860519513.html

СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине

СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине - 09.08.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине

Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T21:39+0300

2025-08-09T21:39+0300

2025-08-09T21:39+0300

политика

россия

украина

сша

аляска

дональд трамп

владимир зеленский

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг – ПРАЙМ. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios. Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20250809/rasmussen-860519147.html

украина

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков