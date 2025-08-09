https://1prime.ru/20250809/axios-860519513.html
СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине
2025-08-09T21:39+0300
политика
россия
украина
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
https://cdnn.1prime.ru/img/83278/94/832789446_0:161:2421:1523_1920x0_80_0_0_35dc283a40c170e9f95fdd6d1595090b.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг – ПРАЙМ. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios. Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
украина
сша
аляска
россия, украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков
СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине
Axios: переговоры по Украине принесли прогресс в достижении цели Трампа
ВАШИНГТОН, 9 авг – ПРАЙМ. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios.
Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
