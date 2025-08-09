Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине - 09.08.2025
Политика
СМИ сообщили о достижении прогресса в плане Трампа по Украине
политика
россия
украина
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
ВАШИНГТОН, 9 авг – ПРАЙМ. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios. Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
россия, украина, сша, аляска, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков
21:39 09.08.2025
 
Флаги России и США на здании посольства США
© РИА Новости . Антон Денисов
ВАШИНГТОН, 9 авг – ПРАЙМ. Состоявшиеся в субботу переговоры принесли значительный прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Встречи в субботу продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели президента Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на Аляске", — сообщил собеседник Axios.
Подробности состоявшихся дискуссий, равно как и то, кто именно принял участие в упомянутых встречах по Украине, портал не привел.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Эксперт оценил выбор Аляски для встречи Путина и Трампа
Политика РОССИЯ УКРАИНА США Аляска Дональд Трамп Владимир Зеленский Юрий Ушаков
 
 
