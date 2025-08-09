Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности - 09.08.2025
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности
Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности

© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин
© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин
МИНСК, 9 авг – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики.
"Утвердить … соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, подписанное в Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе.
Там отмечается, что решено для целей осуществления сотрудничества в рамках реализации соглашения определить компетентными органами Белоруссии МВД, министерство информации, министерство культуры, министерство образования, министерство связи и информатизации, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный таможенный комитет и Следственный комитет. При этом координирующим органом определен Государственный комитет по науке и технологиям.
МИД поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.
Как ранее сообщал Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии, документ, который был подписан в присутствии белорусского и российского президентов после их переговоров, направлен на совершенствование системы отношений в сфере создания, правовой охраны, использования объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на такие объекты.
В перечень направлений взаимодействия включены также вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде, координации позиций на международных площадках. Кроме того, документ предполагает взаимодействие правоохранительных и таможенных органов, внедрения современных информационных технологий.
Путин оценил торговый оборот России и Белоруссии
1 августа, 14:30
