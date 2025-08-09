https://1prime.ru/20250809/belorussiya--860492932.html

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности - 09.08.2025, ПРАЙМ

Белоруссия утвердила соглашение с Россией об интеллектуальной собственности

Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T09:25+0300

2025-08-09T09:25+0300

2025-08-09T09:25+0300

политика

технологии

россия

белоруссия

москва

мвд

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc6efd5244de73203f558290f6443176.jpg

МИНСК, 9 авг – ПРАЙМ. Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики. "Утвердить … соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности, подписанное в Москве 13 марта 2025 года", - говорится в документе. Там отмечается, что решено для целей осуществления сотрудничества в рамках реализации соглашения определить компетентными органами Белоруссии МВД, министерство информации, министерство культуры, министерство образования, министерство связи и информатизации, Государственный комитет по науке и технологиям, Государственный таможенный комитет и Следственный комитет. При этом координирующим органом определен Государственный комитет по науке и технологиям. МИД поручено направить уведомление о выполнении Белоруссией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения. Как ранее сообщал Госкомитет по науке и технологиям Белоруссии, документ, который был подписан в присутствии белорусского и российского президентов после их переговоров, направлен на совершенствование системы отношений в сфере создания, правовой охраны, использования объектов интеллектуальной собственности и защиты прав на такие объекты. В перечень направлений взаимодействия включены также вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, охраны и защиты прав в цифровой среде, координации позиций на международных площадках. Кроме того, документ предполагает взаимодействие правоохранительных и таможенных органов, внедрения современных информационных технологий.

https://1prime.ru/20250801/putin-860215494.html

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, белоруссия, москва, мвд, мид