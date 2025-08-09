Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота
2025-08-09T14:06+0300
2025-08-09T14:06+0300
вооружения
россия
рф
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_3d39d047b858285f2a94bdf0be380c6b.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ. "В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в сообщении. Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования. Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления. Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.
https://1prime.ru/20250727/putin--859996321.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/14/851021325_258:0:2749:1868_1920x0_80_0_0_b7499afc0c6654b01eb338cb33d2d885.jpg
россия, рф, андрей белоусов
Вооружения, РОССИЯ, РФ, Андрей Белоусов
14:06 09.08.2025
 
Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота

Министр обороны Белоусов проинспектировал объекты военной инфраструктуры Балтийского флота

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области, сообщило МО РФ.
"В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
Министр обороны в акватории Военной гавани и Калининградского морского канала ознакомился с действиями войск в ходе тренировки по отработке экипажами кораблей и катеров, расчетами противовоздушной обороны и маневренными огневыми группами действий по защите пункта базирования.
Командир Балтийской военно-морской базы контр-адмирал Алексей Жовтоножко доложил главе российского военного ведомства о мерах по поддержанию боевой готовности соединений и обеспечению безопасности Главной военно-морской базы Балтийского флота Балтийск с морского направления.
Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны в регионе, заслушал доклады командования об организации боевого дежурства и составе дежурных сил, а также мерах по эффективному противодействию возможным угрозам.
В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений, отмечает МО РФ.
Президент Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде
Путин ознакомился с ходом учений военно-морского флота
27 июля, 12:32
 
ВооруженияРОССИЯРФАндрей Белоусов
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
