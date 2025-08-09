Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Борум прокомментировал встречу Путина и Трампа - 09.08.2025
Борум прокомментировал встречу Путина и Трампа
экономика
россия
мировая экономика
сша
аляска
рф
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом свидетельствует о взаимном уважении, которое они испытывают друг к другу, заявил РИА Новости почетный председатель базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум. В субботу Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я считаю, что намерение встретиться указывает на взаимное уважение президентов друг к другу", - заявил РИА Новости Борум. Он выразил уверенность в том, что проведение встречи между лидерами России и США является позитивным шагом. Он также полагает, что встреча двух президентов приведет к прекращению военных действий на Украине и к трехстороннему российско-американско-украинскому саммиту. Однако, по его мнению, достижение перемирия в ходе данных переговоров пока выглядит маловероятным. Кроме того, встреча президентов России и США создаст основу для нормализации дипломатических отношений между двумя странами, добавил Борум. "Ранее в этом году состоялись две встречи дипломатов, которые были многообещающими", - напомнил он. Новые дискуссии позволят обеим сторонам добиться прогресса в решении украинского вопроса, подытожил эксперт.
россия, мировая экономика, сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Аляска, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
03:30 09.08.2025
 
Борум прокомментировал встречу Путина и Трампа

Почетный председатель МГП Борум: встреча Путина и Трампа говорит о взаимном уважении

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом свидетельствует о взаимном уважении, которое они испытывают друг к другу, заявил РИА Новости почетный председатель базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум.
В субботу Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Я считаю, что намерение встретиться указывает на взаимное уважение президентов друг к другу", - заявил РИА Новости Борум.
Он выразил уверенность в том, что проведение встречи между лидерами России и США является позитивным шагом. Он также полагает, что встреча двух президентов приведет к прекращению военных действий на Украине и к трехстороннему российско-американско-украинскому саммиту. Однако, по его мнению, достижение перемирия в ходе данных переговоров пока выглядит маловероятным.
Кроме того, встреча президентов России и США создаст основу для нормализации дипломатических отношений между двумя странами, добавил Борум.
"Ранее в этом году состоялись две встречи дипломатов, которые были многообещающими", - напомнил он.
Новые дискуссии позволят обеим сторонам добиться прогресса в решении украинского вопроса, подытожил эксперт.
 
