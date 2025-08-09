https://1prime.ru/20250809/borum-860488633.html

Борум прокомментировал встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Предстоящая встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом свидетельствует о взаимном уважении, которое они испытывают друг к другу, заявил РИА Новости почетный председатель базирующейся в США Международной организации городов-побратимов Билл Борум. В субботу Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. С российской стороны его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Я считаю, что намерение встретиться указывает на взаимное уважение президентов друг к другу", - заявил РИА Новости Борум. Он выразил уверенность в том, что проведение встречи между лидерами России и США является позитивным шагом. Он также полагает, что встреча двух президентов приведет к прекращению военных действий на Украине и к трехстороннему российско-американско-украинскому саммиту. Однако, по его мнению, достижение перемирия в ходе данных переговоров пока выглядит маловероятным. Кроме того, встреча президентов России и США создаст основу для нормализации дипломатических отношений между двумя странами, добавил Борум. "Ранее в этом году состоялись две встречи дипломатов, которые были многообещающими", - напомнил он. Новые дискуссии позволят обеим сторонам добиться прогресса в решении украинского вопроса, подытожил эксперт.

2025

Новости

