В Бразилии заинтересованы в инвестициях российских поставщиков удобрений
В Бразилии заинтересованы в инвестициях российских поставщиков удобрений
В Бразилии заинтересованы в инвестициях российских поставщиков удобрений - 09.08.2025, ПРАЙМ
В Бразилии заинтересованы в инвестициях российских поставщиков удобрений
Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране,... | 09.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране, рассказал РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку. "В нынешней геополитической ситуации, полагаю, возможности для инвестиций более выгодные у тех российских компаний, которые уже включены в бразильскую экономику, как в случае крупных поставщиков удобрений. Эти фирмы могут укрепить свое присутствие на рынке Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, в логистику, в транспортировку своей продукции", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что некоторые компании из России уже находятся на "продвинутом этапе" с инвестициями в производство удобрений на бразильской территории. "Думаю, что этот путь взаимовыгоден для России и Бразилии, учитывая многообещающее будущее бразильского сельского хозяйства как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Россия могла бы ещё обширнее участвовать в этой истории успеха", - подчеркнул чиновник.
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, БРАЗИЛИЯ
08:41 09.08.2025
 
В Бразилии заинтересованы в инвестициях российских поставщиков удобрений

Рибейру Америку: российские поставщики удобрений могут укрепить свои позиции в Бразилии

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Российские компании-поставщики удобрений, действующие на бразильском рынке, могли бы укрепить свои позиции, инвестируя в нужную им инфраструктуру в стране, рассказал РИА Новости глава московского представительства Бразильского агентства по поощрению экспорта и инвестиций Алмир Рибейру Америку.
"В нынешней геополитической ситуации, полагаю, возможности для инвестиций более выгодные у тех российских компаний, которые уже включены в бразильскую экономику, как в случае крупных поставщиков удобрений. Эти фирмы могут укрепить свое присутствие на рынке Бразилии, инвестируя в портовую инфраструктуру, в логистику, в транспортировку своей продукции", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что некоторые компании из России уже находятся на "продвинутом этапе" с инвестициями в производство удобрений на бразильской территории.
"Думаю, что этот путь взаимовыгоден для России и Бразилии, учитывая многообещающее будущее бразильского сельского хозяйства как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Россия могла бы ещё обширнее участвовать в этой истории успеха", - подчеркнул чиновник.
