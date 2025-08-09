Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН - 09.08.2025
Политика
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T22:58+0300
2025-08-09T23:02+0300
политика
сша
дональд трамп
оон
госдеп
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. "Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс — великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров — на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Президент напомнил, что Брюс с начала его второго срока работала пресс-секретарем Госдепа, где "проделала фантастическую работу".Тэмми Брюс будет блестяще представлять США в ООН, заключил Трамп.
сша
сша, дональд трамп, оон, госдеп
Политика, США, Дональд Трамп, ООН, Госдеп
22:58 09.08.2025 (обновлено: 23:02 09.08.2025)
 
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Трамп выдвинул пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Заседание Генассамблеи ООН
Заседание Генассамблеи ООН - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Роман Махмутов
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН.
"Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс — великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров — на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент напомнил, что Брюс с начала его второго срока работала пресс-секретарем Госдепа, где "проделала фантастическую работу".
Тэмми Брюс будет блестяще представлять США в ООН, заключил Трамп.
"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США
13 июля, 19:30
"Нарушение". Захарова с иронией прокомментировала сокращения в Госдепе США
Политика США Дональд Трамп ООН Госдеп
 
 
Заголовок открываемого материала