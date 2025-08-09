https://1prime.ru/20250809/bryus-860520106.html

Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН - 09.08.2025, ПРАЙМ

Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T22:58+0300

2025-08-09T22:58+0300

2025-08-09T23:02+0300

политика

сша

дональд трамп

оон

госдеп

https://cdnn.1prime.ru/img/83798/12/837981290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cebe05e048746ba3c72ffc6f845f1bc0.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. "Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс — великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров — на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Президент напомнил, что Брюс с начала его второго срока работала пресс-секретарем Госдепа, где "проделала фантастическую работу".Тэмми Брюс будет блестяще представлять США в ООН, заключил Трамп.

https://1prime.ru/20250713/gosdep-859438695.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, оон, госдеп