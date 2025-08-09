https://1prime.ru/20250809/bryus-860520106.html
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН - 09.08.2025, ПРАЙМ
Трамп выдвинул Тэмми Брюс на пост зампостпреда США при ООН
Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. | 09.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 9 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает пресс-секретаря госдепа Тэмми Брюс на должность заместителя представителя США при ООН. "Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Тэмми Брюс — великой патриотки, телеведущей и автора бестселлеров — на должность заместителя представителя США при Организации Объединённых Наций в ранге посла", - написал Трамп в соцсети Truth Social.Президент напомнил, что Брюс с начала его второго срока работала пресс-секретарем Госдепа, где "проделала фантастическую работу".Тэмми Брюс будет блестяще представлять США в ООН, заключил Трамп.
