Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ
Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
