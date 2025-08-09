https://1prime.ru/20250809/cbs-860493101.html

Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ

Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ - 09.08.2025, ПРАЙМ

Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ

Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске,... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T09:19+0300

2025-08-09T09:19+0300

2025-08-09T09:19+0300

политика

общество

россия

аляска

рф

сша

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

cbs

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.

https://1prime.ru/20250809/ushakov-860490106.html

аляска

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, аляска, рф, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, cbs