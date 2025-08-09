Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ - 09.08.2025
Политика
Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа, сообщили СМИ
2025-08-09T09:19+0300
2025-08-09T09:19+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. "Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
09:19 09.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Владимир Зеленский может "в том или ином виде" принять участие во встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, утверждает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
"Всё еще возможно, что Владимир Зеленский в конечном счете будет задействован в том или ином виде", - указывает телеканал.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия, до создания которых пока далеко.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа
