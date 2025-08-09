https://1prime.ru/20250809/crew-dragon-860491891.html
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС - 09.08.2025, ПРАЙМ
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T08:50+0300
2025-08-09T08:50+0300
2025-08-09T08:50+0300
технологии
общество
калифорния
мкс
роскосмос
наса
https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_c3b0043f064ddabec3719e0e0b328ddd.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос". "Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года. Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.
https://1prime.ru/20250804/nasa-860307347.html
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_5966be7307fd8689d6201f26cc2d64e0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , калифорния, мкс, роскосмос, наса
Технологии, Общество , Калифорния, МКС, Роскосмос, НАСА
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
"Роскосмос": корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отчалил от МКС
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос".
"Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.
Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС