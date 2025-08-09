https://1prime.ru/20250809/crew-dragon-860491891.html

Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос". "Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года. Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.

