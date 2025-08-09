Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым отстыковался от МКС
технологии
общество
калифорния
мкс
роскосмос
наса
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос". "Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации. Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года. Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.
технологии, общество , калифорния, мкс, роскосмос, наса
Технологии, Общество , Калифорния, МКС, Роскосмос, НАСА
08:50 09.08.2025
 
© Роскосмос" Международная космическая станция
 Международная космическая станция
© Роскосмос
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту отчалил от МКС, приводнение корабля ожидается 9 августа у побережья Калифорнии, сообщает "Роскосмос".
"Сегодня пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 покинул Международную космическую станцию. Приводнение корабля - 9 августа у побережья Калифорнии", - говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что экипаж миссии Crew-10, в который помимо Пескова входят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс и астронавт JAXA Такуя Ониси, работал на МКС с марта 2025 года.
Также госкорпорация уточнила, что на земле Пескова встретит его соотечественник - космонавт Сергей Прокопьев, а также команда врачей Центра подготовки космонавтов.
Международная космическая станция
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС
4 августа, 17:29
 
