Дачникам пригрозили уголовной ответственностью за выращивание могильника

Дачникам пригрозили уголовной ответственностью за выращивание могильника

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Выращивание на участке десяти и более кустов могильника может грозить дачникам в России уголовной ответственностью, следует из документа правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Гармала обыкновенная, также известная как могильник, была внесена в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России. Также этот список в 2024 году пополнили ипомея трехцветная и турбина щитковидная. Для всех трех растений определен крупный и особо крупный размеры культивирования, которые повлекут ответственность по статье 231 Уголовного кодекса РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Крупным размером будет считаться культивирование от 10 растений, а особо крупным - от 100 растений. В первом случае это может повлечь ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет. А незаконное культивирование в особо крупном размере наказывается лишением свободы до 8 лет. Если же на участке обнаружится менее 10 растений, это может повлечь ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Согласно статье 10.5.1. КоАП, за такое правонарушение для граждан последует штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток, а для юридических лиц - штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Могильник - дикорастущее многолетнее растение, в России встречается два из шести известных видов. Все части гармалы ядовиты, а в цветке содержатся алкалоиды.

