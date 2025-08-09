https://1prime.ru/20250809/ekspert-860489908.html

Эксперт объяснил, почему в России выращивают больше кур для мяса

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Кур для мяса в России выращивается больше, чем для производства яиц, это связано с высоким спросом на курятину как доступный источник белка, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Мясное птицеводство преобладает над яичным благодаря быстрому производственному циклу - бройлеры достигают убойного веса за шесть-восемь недель - и высокому спросу на куриное мясо как доступный источник белка", - объяснил эксперт. Тренин также перечислил факторы, влияющие на яйценоскость кур. Туда входят порода, качество кормов, условия содержания и здоровье поголовья. При этом у кур старше года яйценоскость постепенно снижается. По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 157 штук яиц, как и год назад. Также было произведено яиц 23,8 миллиарда штук.

