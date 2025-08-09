Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему в России выращивают больше кур для мяса - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250809/ekspert-860489908.html
Эксперт объяснил, почему в России выращивают больше кур для мяса
Эксперт объяснил, почему в России выращивают больше кур для мяса - 09.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, почему в России выращивают больше кур для мяса
Кур для мяса в России выращивается больше, чем для производства яиц, это связано с высоким спросом на курятину как доступный источник белка, рассказал РИА... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T07:01+0300
2025-08-09T07:01+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
акра
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860489908.jpg?1754712084
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Кур для мяса в России выращивается больше, чем для производства яиц, это связано с высоким спросом на курятину как доступный источник белка, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Мясное птицеводство преобладает над яичным благодаря быстрому производственному циклу - бройлеры достигают убойного веса за шесть-восемь недель - и высокому спросу на куриное мясо как доступный источник белка", - объяснил эксперт. Тренин также перечислил факторы, влияющие на яйценоскость кур. Туда входят порода, качество кормов, условия содержания и здоровье поголовья. При этом у кур старше года яйценоскость постепенно снижается. По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 157 штук яиц, как и год назад. Также было произведено яиц 23,8 миллиарда штук.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, акра, росстат
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, АКРА, Росстат
07:01 09.08.2025
 
Эксперт объяснил, почему в России выращивают больше кур для мяса

Эксперт Тренин: кур для мяса в России выращивают больше, чем для производства яиц

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Кур для мяса в России выращивается больше, чем для производства яиц, это связано с высоким спросом на курятину как доступный источник белка, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Мясное птицеводство преобладает над яичным благодаря быстрому производственному циклу - бройлеры достигают убойного веса за шесть-восемь недель - и высокому спросу на куриное мясо как доступный источник белка", - объяснил эксперт.
Тренин также перечислил факторы, влияющие на яйценоскость кур. Туда входят порода, качество кормов, условия содержания и здоровье поголовья. При этом у кур старше года яйценоскость постепенно снижается.
По данным Росстата, в первом полугодии 2025 года яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) составила 157 штук яиц, как и год назад. Также было произведено яиц 23,8 миллиарда штук.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯАКРАРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала