https://1prime.ru/20250809/eksperty-860489553.html

Эксперты оценили дефицит бюджета России

Эксперты оценили дефицит бюджета России - 09.08.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили дефицит бюджета России

Дефицит федерального бюджета России, достигший к августу 2,2% ВВП, является пока промежуточным результатом, который сложился в основном из-за активного... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T05:46+0300

2025-08-09T05:46+0300

2025-08-09T05:46+0300

экономика

финансы

рф

антон табах

антон силуанов

дмитрий куликов

минфин

минфин рф

акра

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860489553.jpg?1754707566

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета России, достигший к августу 2,2% ВВП, является пока промежуточным результатом, который сложился в основном из-за активного авансирования по госзакупкам в первой половине 2025 года, к концу года он начинает снижаться, и в итоге, вероятно, составит чуть более 2% ВВП, что не представляет большой проблемы, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин РФ в четверг сообщил, что дефицит федерального бюджета по итогам января-июля 2025 года, по предварительной оценке, составил 4,88 триллиона рублей, или 2,2% ВВП. Такой уровень превышает заложенный уровень в законе о бюджете в 1,7% ВВП на конец года. В июле, как сообщал Минфин, дефицит бюджета по итогам первой половины 2025 года уже составлял 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. Министр финансов РФ Антон Силуанов позднее заявил РИА Новости, что дефицит бюджета, достигший к июлю прогнозного значения на конец 2025 года связан с ускоренным финансированием расходов. "Дефицит даже в таких масштабах сам по себе не представляет из себя большой проблемы. Понятно, что у нас государство всегда стремится к жесткой бюджетной политике и к снижению дефицита. Но в целом, как показывает опыт не только наш, но и европейский, и американский, в сложные моменты для экономики дефицит - это нормально", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Промежуточные результаты, по его словам, "плохо предсказывают итоговые". "Если мы посмотрим на последние годы, то у нас дефицит почти всегда достигал своего пика к середине года, а дальше начинал снижаться, потому что, во-первых, поступают дивиденды госкомпании в августе и сентябре. Во-вторых, обычно налоговые поступления во втором полугодии лучше, чем в первом. В-третьих, в начале года довольно много авансов по госзакупкам, и поэтому тот пик расходов, который традиционно был в декабре, в последние годы стал значительно меньше. Дефицит к концу года будет снижаться", - говорит Табах. По его мнению, в текущем году еще дополнительным фактором является то, что снижение ключевой ставки напрямую скажется на расходах по обслуживанию долга и субсидиям по выданным льготным кредитам. "Наш прогноз по итоговой цифре за год - 4,2-4,5 триллиона рублей. Это, если все-таки в расходной части не будет существенных корректировок. Дефицит в районе 2% ВВП - по любым меркам мало. Госдолг в районе 15% ВВП - это очень мало, с большим отрывом от других крупных экономик", - подчеркивает Табах. Нетипичная сезонность расходов наблюдалась скорее в первом квартале этого года, чем летом, соглашается старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Если сверхисполнение начала года связано с авансированием, а значит будет скомпенсировано во второй половине отклонением от типичной сезонности уже вниз, то можно ожидать, что дефицит может быть пересмотрен вверх в результате недополучения по отдельным статьям доходов", - считает эксперт. "На мой взгляд, при текущей конъюнктуре есть риск недобрать доходы, но ожидаю, что пересмотренный дефицит составит чуть более 2% ВВП, а первичный структурный дефицит при этом все-таки останется близким к нулю", - считает Куликов. Сокращение расходов, как считает Табах, является повесткой скорее следующего года. "Сейчас идет активная дискуссия о том, что в них можно оптимизировать. Мы увидим некоторый рост планового бюджетного дефицита при пересмотре, а основную борьбу за оптимизацию уже в бюджете следующего года. Если к концу года рубль, как ожидается многими, начнет ослабляться, то это улучшит ситуацию с доходами от экспортеров", - добавил он. Минфин России при подготовке проекта бюджета на следующую трехлетку будет рассматривать пропорцию расходов между тремя основными приоритетами: решение задач СВО, развитие экономики и социальная поддержка людей, сообщал Силуанов в середине июля.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, антон табах, антон силуанов, дмитрий куликов, минфин, минфин рф, акра