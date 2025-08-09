https://1prime.ru/20250809/eksperty-860514064.html

Ливанская армия на грани конфликта с "Хезболлах", считают эксперты

политика

общество

мировая экономика

ливан

израиль

сша

БЕЙРУТ, 9 авг - ПРАЙМ. Правительство Ливана, приняв решение поручить армии до конца 2025 года реализовать план по сосредоточению всего вооружения в руках государства, поставило вооруженные силы страны в "крайне сложную ситуацию", подтолкнув их не только к политическому, но и к силовому противостоянию с "Хезболлах", такое мнение высказали РИА Новости ливанские эксперты. Во вторник правительство Ливана поручило армии страны предоставить план реализации государственной монополии на оружие до конца 2025 года. Руководство "Хезболлах" назвало принятое правительством решение "огромной ошибкой" и заявило, что движение продолжит действовать, как будто никаких решений правительства не было. "Решение было принято без участия шиитских представителей, что лишает его национальной консенсусности... Армия обязана выполнять распоряжения правительства, но прямое столкновение с крупной частью общества грозит внутренним коллапсом и даже межконфессиональным конфликтом", - сказал агентству бывший глава управления разведки Бейрута, военный эксперт Баха Халяль. По его словам, для "Хезболлах" вооружение — неотъемлемая часть оборонительной доктрины, особенно в условиях продолжающейся израильской оккупации пограничных участков. "Отказ от него вряд ли возможен, а само решение может встретить жестокое сопротивление — от политической блокировки до активности на улицах", - считает эксперт. По мнению Халяля, высока вероятность эскалации, включая усиление израильских операций на юге, растущее давление США и внутренние противоречия, которые могут привести к серьезному политическому кризису, локальным или масштабным вспышкам насилия, а также к попыткам Израиля использовать хаос в своих целях. "Мы стоим на краю пропасти. Это решение требует осторожности и общенационального консенсуса, иначе последствия могут оказаться куда серьезнее, чем кажется", - добавил Халяль. Писатель и политический аналитик Хасан Аль-Дорр, в свою очередь, охарактеризовал шаг правительства как опасный, непродуманный, не учитывающий сложившийся конфессиональный баланс и законные опасения разных общин. "Опаснее всего, что армии поручена задача, с которой не справился даже израильский враг. Неужели кто-то хочет перевести конфликт с Израилем во внутреннее противостояние между армией и сопротивлением?" — отметил Аль-Дорр. Аналитик добавил, что у властей еще есть шанс исправить ошибку и отказаться от "злополучного решения, продиктованного внешним давлением". Ранее шиитское движение "Амаль" также раскритиковало правительство, отметив, что вместо "бесплатных уступок Израилю" оно должно сосредоточить усилия на закреплении режима прекращения огня. Руководитель информационного отдела христианской партии "Ливанские силы" (оппозиционной "Хезболлах") Шарль Джаббур заявлял ранее РИА Новости, что правительство Ливана должно установить временные рамки не позднее 31 декабря для разоружения "Хезболлах" и других вооруженных формирований на территории страны. По его словам, выполнение этих требований необходимо для восстановления доверия международного сообщества к республике, а нынешняя позиция "Хезболлах" угрожает государству изоляцией и лишением международной финансовой поддержки. Джаббур также обвинил руководство шиитского сопротивления в нарушении конституции страны и таифского договора, который был подписан в 1989 году в завершение гражданской войны в Ливане.

