Эрдоган положительно оценил мирный процесс между Ереваном и Баку - 09.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган положительно оценил мирный процесс между Ереваном и Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс к миру между Ереваном и Баку... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T18:13+0300
2025-08-09T18:13+0300
политика
россия
мировая экономика
азербайджан
турция
армения
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
СТАМБУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс к миру между Ереваном и Баку полезен всему региону, сообщила администрация президента Турции. Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу, они обсудили двусторонние отношения стран и ряд региональных проблем. "Президент Эрдоган заявил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение, а устойчивый мир и стабильность, которые определены как цель, внесут вклад в мир и стабильности во всем регионе", - сообщила администрация. По словам Эрдогана, Анкара продолжит оказывать необходимую помощь для достижения поставленной цели. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
азербайджан
турция
армения
россия, мировая экономика, азербайджан, турция, армения, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп
18:13 09.08.2025
 
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СТАМБУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс к миру между Ереваном и Баку полезен всему региону, сообщила администрация президента Турции.
Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу, они обсудили двусторонние отношения стран и ряд региональных проблем.
"Президент Эрдоган заявил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение, а устойчивый мир и стабильность, которые определены как цель, внесут вклад в мир и стабильности во всем регионе", - сообщила администрация.
По словам Эрдогана, Анкара продолжит оказывать необходимую помощь для достижения поставленной цели.
Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
Президент США Дональд Трамп подписывает трехстороннюю совместную декларацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
МИД России оценил встречу лидеров Армении и Азербайджана в США
Заголовок открываемого материала