Эрдоган положительно оценил мирный процесс между Ереваном и Баку
Эрдоган положительно оценил мирный процесс между Ереваном и Баку - 09.08.2025, ПРАЙМ
Эрдоган положительно оценил мирный процесс между Ереваном и Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс к миру между Ереваном и Баку... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T18:13+0300
2025-08-09T18:13+0300
2025-08-09T18:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/97/835719747_0:89:2951:1749_1920x0_80_0_0_76af684ba4336fe574c6e3f2b0bf9182.jpg
СТАМБУЛ, 9 авг - ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что прогресс к миру между Ереваном и Баку полезен всему региону, сообщила администрация президента Турции. Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу, они обсудили двусторонние отношения стран и ряд региональных проблем. "Президент Эрдоган заявил, что прогресс на пути к миру между Азербайджаном и Арменией вызывает удовлетворение, а устойчивый мир и стабильность, которые определены как цель, внесут вклад в мир и стабильности во всем регионе", - сообщила администрация. По словам Эрдогана, Анкара продолжит оказывать необходимую помощь для достижения поставленной цели. Ранее по итогам встречи Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между странами.
