СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу отдела госкассы эстонского министерства финансов Янно Луурмеэса. "Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро", - говорится в публикации со ссылкой на Луурмеэса, который дал ERR интервью. Луурмеэс отметил, что министерство обороны Эстонии подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита.
