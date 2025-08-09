Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250809/estoniya--860508509.html
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов - 09.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов
Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов, сообщает телерадиокомпания | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T12:24+0300
2025-08-09T12:24+0300
вооружения
мировая экономика
эстония
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:938:2048:2090_1920x0_80_0_0_62ca44789613f5b8e62425ecf535dc49.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу отдела госкассы эстонского министерства финансов Янно Луурмеэса. "Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро", - говорится в публикации со ссылкой на Луурмеэса, который дал ERR интервью. Луурмеэс отметил, что министерство обороны Эстонии подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита.
https://1prime.ru/20250808/estoniya-860466097.html
эстония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920432_0:746:2048:2282_1920x0_80_0_0_375a857d9a26418244b5dad98e4fa9bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, эстония
Вооружения, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ
12:24 09.08.2025
 
СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов

ERR: Эстония планирует взять кредит на 3,6 млрд евро для финансирования оборонных расходов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу отдела госкассы эстонского министерства финансов Янно Луурмеэса.
"Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро", - говорится в публикации со ссылкой на Луурмеэса, который дал ERR интервью.
Луурмеэс отметил, что министерство обороны Эстонии подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита.
Флаг Эстонии
Эстония направит на военные нужды средства с климатических проектов
Вчера, 12:59
 
ВооруженияМировая экономикаЭСТОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала