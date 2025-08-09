https://1prime.ru/20250809/estoniya--860508509.html

СМИ: Эстония планирует взять кредит для финансирования оборонных расходов

2025-08-09T12:24+0300

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро для финансирования оборонных расходов, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу отдела госкассы эстонского министерства финансов Янно Луурмеэса. "Эстония при поддержке Еврокомиссии планирует взять кредит в размере от 2 до 3,6 миллиарда евро", - говорится в публикации со ссылкой на Луурмеэса, который дал ERR интервью. Луурмеэс отметил, что министерство обороны Эстонии подготовило и направило в Европейскую комиссию предварительную заявку на получение кредита.

