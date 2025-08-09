https://1prime.ru/20250809/filippo--860511914.html

"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стала серьезным ударом для тех, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!" — написал он в соцсети Х.Филиппо также призвал французское правительство прекратить финансовую и военную помощь Украине и сосредоточиться на усилиях по достижению мира.Ранее Трамп сообщил о намерении встретиться с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил эту информацию.

