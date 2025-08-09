Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250809/filippo--860511914.html
"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа
"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа - 09.08.2025, ПРАЙМ
"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа
Новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стала серьезным ударом для тех, кто поддерживает... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T14:40+0300
2025-08-09T14:40+0300
политика
украина
франция
сша
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_555c5dc5b158c5d7e44e5f69fc0bb871.jpg
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стала серьезным ударом для тех, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо."Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!" — написал он в соцсети Х.Филиппо также призвал французское правительство прекратить финансовую и военную помощь Украине и сосредоточиться на усилиях по достижению мира.Ранее Трамп сообщил о намерении встретиться с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил эту информацию.
https://1prime.ru/20250809/zelenskiy-860493686.html
украина
франция
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83011/28/830112895_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30366b92c4bb3c89a2e9f6c31c35dd74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, франция, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
14:40 09.08.2025
 
"В полном смятении": на Западе занервничали из-за встречи Путина и Трампа

Филиппо: встреча Путина и Трампа вызвала смятение у западных сторонников войны

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВстреча Путина и Трампа в Осаке
Встреча Путина и Трампа в Осаке - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стала серьезным ударом для тех, кто поддерживает продолжение конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!" — написал он в соцсети Х.
Филиппо также призвал французское правительство прекратить финансовую и военную помощь Украине и сосредоточиться на усилиях по достижению мира.
Ранее Трамп сообщил о намерении встретиться с Путиным на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил эту информацию.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Bloomberg сообщил об изменении позиции Зеленского по украинскому конфликту
09:45
 
ПолитикаУКРАИНАФРАНЦИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала