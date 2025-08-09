https://1prime.ru/20250809/fitso-860520260.html
Украина заплатит за участие в попытках ослабить Россию, предупредил Фицо
Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить Россию, которая в итоге провалилась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. | 09.08.2025, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 9 авг - ПРАЙМ. Украина дорого заплатит за то, что дала себя использовать для попытки ослабить Россию, которая в итоге провалилась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Уже все знают, что членство Украины в НАТО невозможно. Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано в его соцсетях. По мнению политика, за сложившуюся ситуацию в определенной степени несут ответственность украинские политические лидеры, поскольку поддерживали неуспешную западную стратегию навредить России через поддержку Украины в военном конфликте. В конце июля Фицо заявлял, что Запад рассчитывал использовать Украину для ослабления России, но у него это не получилось и не получится. В январе Фицо говорил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
