ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина - 09.08.2025, ПРАЙМ
ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина
ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина
2025-08-09T06:16+0300
2025-08-09T06:16+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счет экс-футболиста и блогера Евгения Савина (КраСава) из-за долгов по налогам на 7,541 миллиона рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными сервиса "БИР-Аналитик". По данным сервиса, у футболиста в России зарегистрирован действующий ИП, его основной вид деятельности – "зрелищно-развлекательная и прочая". Дата принятия решения о заморозке счета предпринимателя в санкт-петербургском филиале Альфа-банка - 6 августа 2025 года. Сумма задолженности на едином налоговом счете предпринимателя составляет 7,541 миллиона рублей. Савин также был учредителем нескольких юридических лиц, которые давно прекратили деятельность. Экс-футболист в феврале 2024 года был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Савин - бывший профессиональный футболист, выступал за "Томь", махачкалинский "Анжи", подмосковные "Химки", пермский "Амкар", самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал", тульский "Арсенал" и "Луч-Энергию" из Владивостока. После завершения карьеры завел ставший популярным блог "КраСава" на YouTube. В 2021 году основал футбольную команду "Красава", которая в сезоне-2021/22 играла в ФНЛ-2 (третий по рангу дивизион в России). После начала спецоперации уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.
06:16 09.08.2025
 
ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина

ФНС заблокировала счет экс-футболиста Евгения Савина из-за долгов по налогам

