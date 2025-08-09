Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество с США в Арктике
2025-08-09T03:21+0300
2025-08-09T03:21+0300
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами. Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев в соцсети Х.
03:21 09.08.2025
 
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами.
Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев в соцсети Х.
 
