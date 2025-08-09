https://1prime.ru/20250809/glava-860488553.html
Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество с США в Арктике
Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество с США в Арктике - 09.08.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество с США в Арктике
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T03:21+0300
2025-08-09T03:21+0300
2025-08-09T03:21+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
аляска
арктика
дональд трамп
кирилл дмитриев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488553.jpg?1754698883
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами.
Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев в соцсети Х.
сша
аляска
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, сша, аляска, арктика, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, Аляска, АРКТИКА, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин
Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество с США в Арктике
Глава РФПИ Дмитриев призвал развивать сотрудничество с США в Арктике
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами.
Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев в соцсети Х.