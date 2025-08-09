https://1prime.ru/20250809/glava-860488553.html

Глава РФПИ призвал развивать сотрудничество с США в Арктике

2025-08-09T03:21+0300

2025-08-09T03:21+0300

2025-08-09T03:21+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

аляска

арктика

дональд трамп

кирилл дмитриев

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860488553.jpg?1754698883

МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на фоне новости о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа призвал развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами. Ранее о планируемой встрече заявил президент США Дональд Трамп. С российской стороны его слова подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президент Трамп анонсировал саммит с президентом Путиным на Аляске. Рождённая как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям и делает США арктической страной. Давайте развивать российско-американское сотрудничество в области охраны окружающей среды, инфраструктуры и энергетики в Арктике и за её пределами", - написал Дмитриев в соцсети Х.

2025

россия, мировая экономика, сша, аляска, арктика, дональд трамп, кирилл дмитриев, владимир путин