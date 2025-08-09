Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США
Глава РФПИ назвал Аляску идеальным местом для саммита России и США
2025-08-09T05:21+0300
2025-08-09T05:21+0300
экономика
россия
аляска
сша
рф
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860489397.jpg?1754706119
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Аляску идеальным местом для исторического саммита лидеров РФ и США. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча. "Исторический саммит на Аляске 15 августа. Идеальное место: США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диомида, разделёнными международной линией перемены дат. Давайте мирно перейдём из вчерашнего дня в завтрашний", - написал Дмитриев в соцсети Х.
05:21 09.08.2025
 
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал Аляску идеальным местом для исторического саммита лидеров РФ и США.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Власти Аляски заявили РИА Новости, что им неизвестно, где именно пройдет встреча.
"Исторический саммит на Аляске 15 августа. Идеальное место: США и Россия находятся всего в 3,8 километра друг от друга, между островами Диомида, разделёнными международной линией перемены дат. Давайте мирно перейдём из вчерашнего дня в завтрашний", - написал Дмитриев в соцсети Х.
 
