Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях - 09.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250809/gosduma-860487850.html
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях - 09.08.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить допустимый уровень... | 09.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-09T02:03+0300
2025-08-09T02:03+0300
общество
бизнес
недвижимость
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860487850.jpg?1754694180
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить допустимый уровень шума в жилых помещениях - в среднем не выше 50 децибел днем и 40 ночью, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагается внести изменения в статью 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", изложив пункт 3 в следующей редакции: "3. Жилые помещения по уровню шума должны соответствовать санитарным правилам, устанавливающим в том числе, что в жилых помещениях и на территориях, прилегающих к жилым домам, включая территории микрорайонов и кварталов жилой застройки, эквивалентный уровень звука в ночное время (с 23 часов до 7 часов) не должен превышать 40 децибел, а максимальный уровень звука не должен превышать 55 децибел. В дневное время (с 7 часов до 23 часов) эквивалентный уровень звука не должен превышать 50 децибел, а максимальный уровень звука не должен превышать 65 децибел, при этом указанные предельные уровни шума являются обязательными для соблюдения на всей территории Российской Федерации и подлежат установлению в санитарных правилах", - говорится в письме. Авторы инициативы считают, что действующие нормы по ограничению шума не имеют статус закона, применяются на региональном уровне и, главное, были приняты много лет назад. По их словам, современные научные исследования, свидетельствуют о серьезном негативном влиянии хронического шумового воздействия, даже на уровнях, ранее считавшихся приемлемыми, на здоровье человека, снижение когнитивных функций, особенно у детей, повышение уровня стресса и общее ухудшение качества жизни. В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что регулярно получает письма от возмущенных россиян. "Одного замучал сосед-меломан, который врубает днем и ночью музыку на полную, другого - сосед-строитель, который круглосуточно что-то сверлит и долбит. Третьим мешают гонщики и мотоциклисты, которые "рычат" во дворах. Пошумели и хватит - давайте на полтона тише!" - сообщил политик. Он отметил, что в погоне за развитием комфортной городской инфраструктуры люди часто забывают о том, что комфорт заключается не только в квадратных метрах и транспортной доступности, но и в тишине, в которой периодически нуждается каждый из нас. Также Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что в случае принятия данной нормы будут сделаны исключения для аварийных ситуаций, массовых мероприятий или религиозных праздников, но они должны быть чётко регламентированы. "Надеемся, что правительство поддержит нашу инициативу. Тишина в доме должна быть не просьбой, а конституционным правом граждан", - подчеркнула глава думского комитета.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, недвижимость, сергей миронов, госдума
Общество , Бизнес, Недвижимость, Сергей Миронов, Госдума
02:03 09.08.2025
 
В Госдуме предложили снизить уровень шума в жилых помещениях

Депутаты СР предложили снизить допустимый уровень шума в жилых помещениях

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением снизить допустимый уровень шума в жилых помещениях - в среднем не выше 50 децибел днем и 40 ночью, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
"Предлагается внести изменения в статью 23 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", изложив пункт 3 в следующей редакции: "3. Жилые помещения по уровню шума должны соответствовать санитарным правилам, устанавливающим в том числе, что в жилых помещениях и на территориях, прилегающих к жилым домам, включая территории микрорайонов и кварталов жилой застройки, эквивалентный уровень звука в ночное время (с 23 часов до 7 часов) не должен превышать 40 децибел, а максимальный уровень звука не должен превышать 55 децибел. В дневное время (с 7 часов до 23 часов) эквивалентный уровень звука не должен превышать 50 децибел, а максимальный уровень звука не должен превышать 65 децибел, при этом указанные предельные уровни шума являются обязательными для соблюдения на всей территории Российской Федерации и подлежат установлению в санитарных правилах", - говорится в письме.
Авторы инициативы считают, что действующие нормы по ограничению шума не имеют статус закона, применяются на региональном уровне и, главное, были приняты много лет назад.
По их словам, современные научные исследования, свидетельствуют о серьезном негативном влиянии хронического шумового воздействия, даже на уровнях, ранее считавшихся приемлемыми, на здоровье человека, снижение когнитивных функций, особенно у детей, повышение уровня стресса и общее ухудшение качества жизни.
В беседе с РИА Новости Миронов заявил, что регулярно получает письма от возмущенных россиян. "Одного замучал сосед-меломан, который врубает днем и ночью музыку на полную, другого - сосед-строитель, который круглосуточно что-то сверлит и долбит. Третьим мешают гонщики и мотоциклисты, которые "рычат" во дворах. Пошумели и хватит - давайте на полтона тише!" - сообщил политик.
Он отметил, что в погоне за развитием комфортной городской инфраструктуры люди часто забывают о том, что комфорт заключается не только в квадратных метрах и транспортной доступности, но и в тишине, в которой периодически нуждается каждый из нас.
Также Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что в случае принятия данной нормы будут сделаны исключения для аварийных ситуаций, массовых мероприятий или религиозных праздников, но они должны быть чётко регламентированы. "Надеемся, что правительство поддержит нашу инициативу. Тишина в доме должна быть не просьбой, а конституционным правом граждан", - подчеркнула глава думского комитета.
 
ОбществоБизнесНедвижимостьСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала