https://1prime.ru/20250809/indeks-860489802.html

Индекс потребительских цен Китая в июле остался без изменений

Индекс потребительских цен Китая в июле остался без изменений - 09.08.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен Китая в июле остался без изменений

Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июле остался без изменений по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют... | 09.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-09T06:19+0300

2025-08-09T06:19+0300

2025-08-09T06:19+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

cpi

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860489802.jpg?1754709556

ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июле остался без изменений по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. CPI в городах в июле остался на уровне июля прошлого года, в сельской местности цены снизились на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июлем 2024 года упали на 1,6%, цены на непродовольственные выросли на 0,3%, цены на потребительские товары упали на 0,4%, услуги подорожали на 0,5%. В среднем с января по июль CPI продемонстрировал снижение на 0,1% (дефляция) в годовом исчислении. Цены на свежие фрукты в июле в годовом выражении выросли на 2,8%, на овощи и зелень снизились на 7,6%, цены на мясо упали на 4,6%, в том числе свинина подешевела на 9,5%. Продукция водного промысла подорожала на 3,4%, яйца подешевели на 11,2%, молочная продукция подешевела на 1,3%, цены на алкоголь упали на 1,9%. Услуги здравоохранения в июле выросли в цене на 0,5% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 0,9%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,1%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении снизился на 3,6%. В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, кнр, cpi