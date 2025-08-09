Индекс потребительских цен Китая в июле остался без изменений

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
мировая экономика
китай
кнр
cpi
ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июле остался без изменений по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. CPI в городах в июле остался на уровне июля прошлого года, в сельской местности цены снизились на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июлем 2024 года упали на 1,6%, цены на непродовольственные выросли на 0,3%, цены на потребительские товары упали на 0,4%, услуги подорожали на 0,5%. В среднем с января по июль CPI продемонстрировал снижение на 0,1% (дефляция) в годовом исчислении. Цены на свежие фрукты в июле в годовом выражении выросли на 2,8%, на овощи и зелень снизились на 7,6%, цены на мясо упали на 4,6%, в том числе свинина подешевела на 9,5%. Продукция водного промысла подорожала на 3,4%, яйца подешевели на 11,2%, молочная продукция подешевела на 1,3%, цены на алкоголь упали на 1,9%. Услуги здравоохранения в июле выросли в цене на 0,5% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 0,9%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,1%. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении снизился на 3,6%. В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.
мировая экономика, китай, кнр, cpi
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, CPI
06:19 09.08.2025
 
Индекс потребительских цен Китая в июле остался без изменений

Индекс потребительских цен Китая в июле остался без изменений

ПЕКИН, 9 авг - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в июле остался без изменений по сравнению с июлем прошлого года, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
CPI в городах в июле остался на уровне июля прошлого года, в сельской местности цены снизились на 0,3%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июлем 2024 года упали на 1,6%, цены на непродовольственные выросли на 0,3%, цены на потребительские товары упали на 0,4%, услуги подорожали на 0,5%.
В среднем с января по июль CPI продемонстрировал снижение на 0,1% (дефляция) в годовом исчислении.
Цены на свежие фрукты в июле в годовом выражении выросли на 2,8%, на овощи и зелень снизились на 7,6%, цены на мясо упали на 4,6%, в том числе свинина подешевела на 9,5%. Продукция водного промысла подорожала на 3,4%, яйца подешевели на 11,2%, молочная продукция подешевела на 1,3%, цены на алкоголь упали на 1,9%. Услуги здравоохранения в июле выросли в цене на 0,5% к году, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 0,9%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 3,1%.
Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июле в годовом выражении снизился на 3,6%.
В марте в опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) докладе о работе правительства говорилось, что инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%.
По итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а дефляцию - в июле, октябре и ноябре. В статбюро заявляли, что замедление роста CPI в годовом исчислении объясняется высокой базой в соответствующем периоде 2022 года.
 
